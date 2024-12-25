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假錢母網路流竄！紫南宮為打假…搶先公布蛇年錢母「正品照」
南投縣竹山鎮紫南宮招財錢母吸引大批信徒排隊領取，市面上仿冒錢母也相當氾濫。不過，明年蛇年生肖錢母還未公布，網路上卻已有假錢母銷售，讓廟方相當困擾，今天公布蛇年錢母「正品照」，提醒信眾不要受騙。
紫南宮錢母相當熱門，網路上也有人將生肖錢母拿出來販售，甚至大量販售假錢母，還號稱在紫南宮「過爐」。
紫南宮下午發布公告，指近日因香客詢問紫南宮發放招財錢母的活動電話不斷，已有多起聲稱是紫南宮蛇年生肖錢母的商品在市面上販售，紫南宮為防止香客受騙，先公布「紫南宮2025年生肖錢母」典藏套裝組「正品」照，讓香客辨別真偽。
紫南宮表示，錢母是土地公跟信眾結緣，不肖業者為私利製作假錢母，不論有沒有「過爐」，恐怕都不會獲得土地公的祝福。
紫南宮也強調，要獲得錢母並不困難，蛇年錢母將在元旦當天免費發放，只要元旦上午10時前排進隊伍，就一定可以領到錢母，請大家不要上網購買，以免買到假貨受騙上當。
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