快訊

女員工遭主管性侵輕生 麥當勞挨罰百萬：虛心接受進行檢討

央行打炒房打出逾放？投資客無法脫手使銀行逾放增加

唐綺陽罕提曾有「一年短命婚姻」 被母1句話激到賭氣結婚

回顧盧秀燕6年施政…綠批撒幣墊高滿意度、藍讚建設讓台中不一樣

中央社／ 台中25日電
台中市長盧秀燕今天就職滿6年。聯合報系記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕今天就職滿6年。聯合報系記者陳秋雲／攝影

台中市盧秀燕今天就職滿6年。民進黨議員指出，撒幣式墊高個人滿意度，無助拉近城鄉差距；國民黨議員則認為，多項建設陸續開工、完工，打通城市發展任督二脈。

連任台中市長的盧秀燕今天下午在台中市府廣場舉行就職6週年記者會，市府團隊全員身穿白襯衫及卡其色長褲出席，盧秀燕以「種下希望 榮耀台中」為主題，在會中報告6年來的施政成果及未來展望。

對於盧秀燕6年來施政表現，民進黨市議員林德宇、周永鴻認為，盧秀燕無視城鄉仍存在差距、基礎建設不足，市府卻花新台幣18億作購物節摸彩，營造小確幸。

民進黨議員陳俞融提到，台中交通持續惡化，行人死傷人數居六都之首，中捷發生亮槍、砍人，學童遭狼教練猥褻等，荒誕情事讓民眾質疑市府治理能力。

國民黨議員吳瓊華、陳文政則讚許盧秀燕讓台中變得不一樣。吳瓊華指出，盧秀燕施政戰戰兢兢，透過民調讓市民了解施政成績，她常在坊間聽到民眾閒聊時，稱讚市長這幾年做得不錯。

陳文政則說，盧秀燕讓延宕多年建設都已陸續開工、完工，如綠美圖、巨蛋、會展中心等，對城市的發展如同打通任督二脈，施政如何市民感受最深，城市光榮感提升，也讓許多人以身為台中人為榮。

台中市 國民黨 民進黨 盧秀燕 議員

延伸閱讀

引「稻穗彎腰」哲學！盧秀燕施政6周年 繼續播下希望種子、更謙卑

史上最大團！台中1004名耶誕老公公齊聚歡唱「平安夜」

磁吸效應發威！台中人口破286萬人 半年增1萬人引熱議

影／盧秀燕為了他...放下285萬市民 到南投催票拚勝選

相關新聞

假錢母網路流竄！紫南宮為打假…搶先公布蛇年錢母「正品照」

南投縣竹山鎮紫南宮招財錢母吸引大批信徒排隊領取，市面上仿冒錢母也相當氾濫。不過，明年蛇年生肖錢母還未公布，網路上卻已有假...

全台最大原住民部落羅娜 24日耶誕點燈儀式慶佳節

2024年花卉嘉年華系列活動-「信義鄉聖誕感恩活動」聖誕點燈儀式，24日晚間在全國最大原住民部落-羅娜村的羅娜文化景觀園區登場…

台中市府攜手中央 打造中彰投聯合交通協控平台

台中市府今天在道安會報中表示，將與中央合作於國道1號大雅系統、台中交流道、台74、台灣大道、中清路及高鐵台中站等，協控區...

回顧盧秀燕6年施政…綠批撒幣墊高滿意度、藍讚建設讓台中不一樣

台中市長盧秀燕今天就職滿6年。民進黨市議員指出，撒幣式墊高個人滿意度，無助拉近城鄉差距；國民黨議員則認為，多項建設陸續開...

影／施政6周年對照2018就職！盧秀燕穿搭小巧思 觀禮贈品換成包裝米

台中市長盧秀燕今天舉行施政六周年成果記者會，會前宣布dress code 為與會者一律穿著白襯衫加卡其褲，對照2018年...

東豐快生命救援線最後拼圖 公老坪山隧道段今天終開工

東勢豐原生活圈快速道路最具挑戰性的「第1標公老坪山隧道段工程」今天終於開工，再度挑戰打造「台中市單一長度最長」的隧道，盧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。