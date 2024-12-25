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彰化和美轉運站明招商 面積約千坪設美食街、百貨吸引民間投資

中央社／ 彰化25日電

彰縣府規劃在和美鎮設交通轉運站，明天辦招商說明會；縣府交通處說，轉運站將設在和美鎮公所旁，面積約有千坪，7樓高的建築除轉運站外，還設有停車場、美食街及百貨商場。

彰化縣政府規劃在和美鎮、鹿港鎮、溪湖鎮及二林鎮建交通轉運站，其中鹿港轉運站和民間廠商合作，將設有5星級飯店；二林轉運站去年10月已動工，溪湖轉運站仍在規劃中，和美轉運站明天辦招商說明會，彰化縣長王惠美將親自出席。

根據中央社記者今天取得的資料，和美轉運站將設在和美鎮公所旁約1000坪大的土地，北側臨道周路，西側臨鹿和路六段，東側臨愛惜路，南側則為住宅區及公園用地。

彰縣府交通處指出，和美鎮為彰化人口數排名第3的行政區，綜合所得總額在彰化縣也排名第3，為彰北地區重要產業發展軸帶，人口成長消費需求增加。

交通處表示，和美交通轉運站採民間參與公共建設BOT方式進行招商，轉運站本體為7層樓高建築，除1樓為客運轉運車站外，地下1樓至地上7樓，將設機車及汽車停車場，也會設美食街、宴會廳、特色餐廳及百貨商場等，解決和美鎮停車位不足、交通不便問題。

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