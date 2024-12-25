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到溪頭享受森林浴 「台灣好行」新增大里、霧峰到溪頭路線

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
溪頭自然教育園區。圖／南投縣政府提供
溪頭自然教育園區。圖／南投縣政府提供

南投縣發展觀光，「台灣好行」旅遊服務已有16條路線，全國最多。全台最多，其中，台灣好行溪頭線，再新增路經大里、霧峰的6883C路線，從台中市干城站經霧峰到竹山、溪頭，每日往返1班車，讓遊客可方便到南投旅遊。

溪頭是中部最熱門的旅遊景點，周邊縣市不少居民固定到溪頭健行、登山，吸收芬多精，台中市大里、霧峰民眾原搭乘客運6871線前往溪頭及杉林溪，但因人力短缺等因素，6871線將在明年1月停駛。

南投縣政府與台中市政府、交通部觀光署與公路局共同努力下，爭取由南投客運、彰化客運、員林客運聯營台灣好行溪頭線，增闢經大里霧峰的路線，獲核定為公路客運6883C，在今天正式上路。

南投縣長許淑華說，中彰投同屬一個生活圈，為方便台中市民到溪頭、杉林溪旅遊，新闢6883C每天上午7時由台中市干城站出發，行經大里及霧峰市區，之後上國道三號下竹山交流道前往溪頭。下午3時50分由溪頭站返回。遊客要前往杉林溪，也可在溪頭轉乘公路客運前往。

許淑華說，低碳永續觀光是南投優先發展目標，會持續輔導業者及觀光產業推出套票，提升大眾運輸搭乘率，更於日前推出全國首創的台灣好行QRCODE上車，及第二代南投好行卡，提供多元公共運輸查詢服務的「南投好交遊」也建置英、日、韓語版，期望帶動更多國內外的遊客到南投旅遊。。

南投縣觀光處表示，慶祝南投成為全台好行路線總數冠軍，官方臉書粉絲頁「樂旅南投」推抽獎活動，在指定貼文按讚、留言，即可獲抽獎資格，獎品有泰雅渡假村優惠、九九峰動物樂園入園券、半山夢工廠門票、微熱山丘鳳梨酥、台灣麻糬主題館鮮果大福、南投智遊卡、彰化客運好行套票等，涵蓋食宿遊購行等多項好禮。年底清境跨年活動，也邀請大家搭乘台灣好行清境線參加，體驗低碳樂活的遊程。

南投 台中市 台灣好行 溪頭

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