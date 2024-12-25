快訊

勞動局出手！17歲女員工遭性侵輕生 麥當勞遭重罰百萬

Uber Eats申請併購foodpanda遭公平會打回票 3點理由曝光

麻疹群聚再+7！確診者足跡公布 彰化到台大體育館、北捷都去過

國產蔬菜10大體驗路線 1農場以「探訪美麗菇菇家」成南投首家入選

中央社／ 南投縣25日電

欣隆休閒農場以菇類體驗入選「國產蔬菜10大體驗路線」，為南投首家入選，縣長許淑華今天說，業者對食農教育付出很多心力，縣府也到此辦活動，讓孩童認識在地食材。

農業部農糧署首次辦理國產蔬菜10大體驗路線評選，南投縣草屯鎮欣隆休閒農場以「探訪美麗菇菇的家（各式菇類）」入選，是南投首家入選農場；許淑華今天前往祝賀並贈「同業楷模」匾額，她說，業者從全國競爭者脫穎而出，非常不容易，期許成為南投標竿。

許淑華表示，欣隆休閒農場於民國93年取得休閒農場登記，是南投縣首家合法休閒農場，位置可遠眺九九峰，農場內除看得到多種菇類，更摸得到、吃得到，還能體驗從原料到製造菇類太空包，並將太空包帶回家，體驗菇菌類生命過程，還能採收菇類成為桌上佳餚。

欣隆休閒農場場長洪懺洪說，農場主要栽培靈芝、巴西蘑菇、黑木耳、柳松菇、白玉菇、酒杯菇、珊瑚菇等新興食用菇蕈類，近年致力食農教育，大人、小孩到農場不只可學習農業知識、如何育種及栽培等，也將農業知識融入休閒活動，歡迎民眾體驗。

南投縣 許淑華 食農教育

延伸閱讀

南投改建德興國小老舊校舍 獲教育部全額補助

影／盧秀燕同框許淑華 為財劃法二度喊話中央

影／盧秀燕為了他...放下285萬市民 到南投催票拚勝選

南投草屯鎮長補選...民進黨2市長2鄉長齊聚挺蔡銘軒 台中市長盧秀燕輔選簡賜勝

相關新聞

好羨慕！彰基員工將爽領破紀錄的3.3個月年終獎金

彰基醫學中心體系員工有8800人，是彰化縣數一數二的大企業，有關年終獎金發放即動見觀瞻，依彰基董事會表示，彰基體系今年年...

到溪頭享受森林浴 「台灣好行」新增大里、霧峰到溪頭路線

南投縣發展觀光，「台灣好行」旅遊服務已有16條路線，全國最多。全台最多，其中，台灣好行溪頭線，再新增路經大里、霧峰的68...

近10萬人受惠！全台第2大鎮草屯 春節前普發600元消費券

南投草屯是全台第2大鎮，為刺激地方消費，公所規畫明年普放600元消費券，預計全鎮約9.7萬人受惠。鎮民關心何時領取，公所...

「台中市條件最好」盧秀燕曝有與輝達聯繫：5大利基是高科技首選

輝達（NVIDIA）有意在台興建海外企業總部，雙北都有意爭取，但土地需求高達3公頃。台中市長盧秀燕說，「我們一直都有保持...

彰化縣府終止清水那方OT案…雙方互摃「豪華露營棚已拆光」

彰化縣政府已宣布將終止「社頭清水岩露營區委託營運OT案」，並指營運廠商「清水匯公司」履約期間違法設置違章建築及經營旅宿業...

「好想去台灣啊」日本學生做精緻鐵道模型 細膩還原九份街景

來自日本及台灣5所學校學生所製作的鐵道模型，12月在彰化縣竹塘國民中學等地陸續展出，其中有好幾名想到台灣遊玩的日本學生細...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。