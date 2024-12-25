國產蔬菜10大體驗路線 1農場以「探訪美麗菇菇家」成南投首家入選
欣隆休閒農場以菇類體驗入選「國產蔬菜10大體驗路線」，為南投首家入選，縣長許淑華今天說，業者對食農教育付出很多心力，縣府也到此辦活動，讓孩童認識在地食材。
農業部農糧署首次辦理國產蔬菜10大體驗路線評選，南投縣草屯鎮欣隆休閒農場以「探訪美麗菇菇的家（各式菇類）」入選，是南投首家入選農場；許淑華今天前往祝賀並贈「同業楷模」匾額，她說，業者從全國競爭者脫穎而出，非常不容易，期許成為南投標竿。
許淑華表示，欣隆休閒農場於民國93年取得休閒農場登記，是南投縣首家合法休閒農場，位置可遠眺九九峰，農場內除看得到多種菇類，更摸得到、吃得到，還能體驗從原料到製造菇類太空包，並將太空包帶回家，體驗菇菌類生命過程，還能採收菇類成為桌上佳餚。
欣隆休閒農場場長洪懺洪說，農場主要栽培靈芝、巴西蘑菇、黑木耳、柳松菇、白玉菇、酒杯菇、珊瑚菇等新興食用菇蕈類，近年致力食農教育，大人、小孩到農場不只可學習農業知識、如何育種及栽培等，也將農業知識融入休閒活動，歡迎民眾體驗。
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