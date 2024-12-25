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近10萬人受惠！全台第2大鎮草屯 春節前普發600元消費券

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投草屯街景。圖／本報資料照
南投草屯街景。圖／本報資料照

南投草屯是全台第2大鎮，為刺激地方消費，公所規畫明年普放600元消費券，預計全鎮約9.7萬人受惠。鎮民關心何時領取，公所確定在將春節前發放，於1月7日至16日、19日至24日2期間開放領取，讓鎮民提前感受領紅包的喜悅。

草屯是全台第二大鎮，人口僅次於新竹竹東，但當地公所考量公共造產和稅收增加，並盼刺激鎮內消費，向鎮代會爭取通過編列逾6000萬元預算，明年將發放給鎮民每人600元消費券，也已向財政部印刷廠訂製作，具防偽功能的消費券。

公所表示，凡在今年10月23日前入籍草屯即可領取該600元消費券，包含在10月23日前出生，且於60天內完成出生登記及入籍的新生兒；以及10月23日後才逝世的往生者等均可由受託人、父或母或監護人、法定繼承人代為領取。

而草屯公所普發600元消費券，預計符合資格者約9.7萬人。鎮民關心何時能夠領取？公所近日確定在春節前發放，將分為1月7日至16日、19日至24日兩期間領取，各里發放地點另行公告並發送通知單，讓鎮民提前感受領紅包的喜悅。

公所表示，希望透過發放消費券，實際帶動鎮內商業活動，刺激地方經濟，因此該消費券限用於鎮內店家或攤商，不能繳罰單、水電、網購、儲值或買菸等項目，有效期限至明年6月30日，商家收取消費券後則須於7月底前至公所核銷請款。

南投草屯街景。圖／本報資料照
南投草屯街景。圖／本報資料照

南投 春節 消費券 紅包 罰單

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