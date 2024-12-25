「台中市條件最好」盧秀燕曝有與輝達聯繫：5大利基是高科技首選

輝達（NVIDIA）有意在台興建海外企業總部，雙北都有意爭取，但土地需求高達3公頃。台中市長盧秀燕說，「我們一直都有保持聯繫」，她也向輝達反映，「因為台中市的條件是最好的」不只是輝達，盧說，中市府最近也在接洽一些重要企業。

盧秀燕今天在六周年施政成果記者會受訪，她說，台中市有多項利基，一是區位最方便，南來北往的位置最適中，海陸空一應俱全。

二是我們的天氣很宜人，三是台中公民與勞工素質全國最好、教育素質最好，人力素養與資源都是各個企業所需求的。

第四，台中市府有最好的經濟輔導政策，目前腹地還很多、很大相對有些地方城市很擁擠，沒辦法發展，台中市得天獨厚，因為基礎建設做得很好，所以各個地方都很方便。

第五，公私對於發展經濟非常努力，盧秀燕舉例，東海大學最近提出來，只要在校內設運算中心，設資料中心，他們只要象徵性收一塊錢的土地費。

盧秀燕說，所以她相信除非有些是中央的特定目標、特別資源上的需求，否則台中市是高科技發展的首選，台中市政府會繼續跟各大企業保持聯絡與，爭取來台中。