全台最大原住民部落羅娜 24日耶誕點燈儀式慶佳節

2024年花卉嘉年華系列活動-「信義鄉聖誕感恩活動」聖誕點燈儀式，24日晚間在全國最大原住民部落-羅娜村的羅娜文化景觀園區登場，來自全國各地的遊客將會場擠得水洩不通。

許淑華縣長表示，信義鄉一年一度最重要的活動就是聖誕節，信義鄉公所這幾年把活動越辦越好。值此聖誕佳節，除歡迎全國各地好朋友一起來感受布農族的文化，同時也期許在牧師的祝禱下，新的一年大家都能事事順利。

信義鄉長全志堅表示，基督教及天主教是信義鄉原住民族人主要信仰，每年耶誕節是每個部落族人歡慶耶穌誕生的日子，此次不僅有全國最高的28公尺聖誕樹，全鄉也營造具部落特色的聖誕燈飾盛景，同時也藉此共同迎接即將到來的梅花及櫻花盛開季節，邀請大家來信義鄉尋梅賞櫻，喝好茶、泡好湯，品嚐高山蔬果，感受原住民族人的熱情。

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