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彰化縣府終止清水那方OT案…雙方互摃「豪華露營棚已拆光」

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣政府將終止「社頭清水岩露營區委託營運OT案」，原本的特色豪華露營棚也被當違建已拆除。資料照／記者林宛諭攝影
彰化縣政府將終止「社頭清水岩露營區委託營運OT案」，原本的特色豪華露營棚也被當違建已拆除。資料照／記者林宛諭攝影

彰化縣政府已宣布將終止「社頭清水岩露營區委託營運OT案」，並指營運廠商「清水匯公司」履約期間違法設置違章建築及經營旅宿業外，另有11項重大違約，決定本月27日終止契約；不過清水匯公司則譴責縣府為掩蓋清水岩溫泉區重大工程瑕疵，不惜違約、違法，強行將清水匯公司逐出園區，可說是霸凌民間企業，將會繼續循司法途徑討回公道。

清水岩溫泉區歷經三任縣長任內規劃、興建，園區佔地11公頃，共斥資4億元打造豪華湯屋、戶外池，但歷經招商流標8次後，好不容易2021年10月委外OT案啟用「清水那方」溫泉露營區，當時還以豪華露營帳棚為特色行銷。

但後續爆發清水匯公司認為溫泉管線設備還有瑕疵，及出水量不足等問題，無法完成溫泉設備點交及營運，以致除豪華帳棚及泡腳池等設備開放，湯屋、戶外池等都未對外開放。

縣府城觀處副處長洪世益表示，業者未依投資執行計畫開放生態遊憩區、園區內違法增建組合屋及貨櫃屋、擅自將廁所隔間拆除改建、未依法進行建築物公共安全檢查申報、拒絕返還電費不當得利、未依契約點交溫泉區等11項重大違約，已遭縣府裁罰違約金3530萬元，迄今均未繳納，縣府向彰化地方法院聲請強制執行，彰化地院民事執行處函覆該公司名下無財產可供執行，顯然已難繼續營運園區。

城觀處表示，廠商原投資計畫書載明，除經營豪華露營外，也承諾在園區內闢建符合FICC（國際露營總會）四星標準營地，以滿足不同族群露營體驗需求，但在履約過程中，廠商藉詞拖延，拒絕依照投資計畫執行，以致該區域現場雜草叢生，縣府曾33次發函，仍未改善，因此只能終止契約。

清水匯公司經理張瑜珍表示，他們依促參機制與縣政府合作，經合法審核後，開始經營園區，但後續卻發現溫泉區內設備有重大瑕疵，根本難以點交，但縣府鐵了心要他們吞下這個「爛尾樓工程」，接下來原本審核並批准的豪華露營設施，就被指為是「非法違建」，再以連續開罰打壓，接下來斷水斷電要將他們逐出園區。

張瑜珍說，彰化縣政府對公司的各項違約處分強制執行已經彰化地方法院駁回，縣府不能將公家單位的缺失要民間企業吞下，他們一定會捍衛自己權益，尋求司法還他們公道。

彰化縣政府將終止「社頭清水岩露營區委託營運OT案」，現場的豪華露營棚也已拆除。圖／清水匯公司提供
彰化縣政府將終止「社頭清水岩露營區委託營運OT案」，現場的豪華露營棚也已拆除。圖／清水匯公司提供
彰化縣政府將終止「社頭清水岩露營區委託營運OT案」，原本的特色豪華露營棚也被當違建已拆除。資料照／記者林宛諭攝影
彰化縣政府將終止「社頭清水岩露營區委託營運OT案」，原本的特色豪華露營棚也被當違建已拆除。資料照／記者林宛諭攝影
彰化縣府認為OT業者未依承諾在園區內闢建四星標準營地，以滿足不同族群露營體驗需求，反而讓營地雜草叢生，甚至堆置雜物。圖／彰化縣府提供
彰化縣府認為OT業者未依承諾在園區內闢建四星標準營地，以滿足不同族群露營體驗需求，反而讓營地雜草叢生，甚至堆置雜物。圖／彰化縣府提供

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