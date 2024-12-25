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擴大社福補助當新年大禮 南投埔里明年加碼敬老金、新增喪葬慰問金

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
埔里鎮長廖志城（中）今報告6周年施政成績，並宣布擴大社福補助，明年起重陽敬老金加碼到2000元，並新增喪葬慰問金5000元。記者賴香珊／攝影
埔里鎮長廖志城（中）今報告6周年施政成績，並宣布擴大社福補助，明年起重陽敬老金加碼到2000元，並新增喪葬慰問金5000元。記者賴香珊／攝影

南投埔里鎮長廖志城就職滿6周年，今報告施政成績，並宣布擴大社福補助，除生育獎勵補助今年從每胎1萬元提高到2萬元，明年起重陽敬老金從1000元加碼到2000元，並新增喪葬慰問金5000元等，將繼續推動有感社福及公共建設。

埔里鎮公所今舉辦「幸福埔里城」記者會，廖志城向鄉親報告就職滿6周年的施政狀況，他說，他剛上任時，埔里財政潛藏負債逾3億元，但在他與公所團隊積極開源節流，透過公共造產、爭取經費等，逐步由虧轉盈，目前已還債破億元。

廖志城指出，過去6年完善全鎮長照服務，目前33里有43+1處據點，長照覆蓋率百分百，輔導各社區營造發展，提升道路品質、改善人行環境、整治枇杷大排等，開辦食物銀行、弱勢青年起飛、助學圓夢等計畫，並多元舉辦文化觀光活動。

而在他就職滿6周年的歲末之際，考量鎮庫財政優化，逐年向上提升，公所經鎮民代表會支持，擴大用於加碼社福補助，預算從3000萬元提高至8000萬以上，將財政優化改善與施政紅利，分享給鎮民作為幸福迎接2025年的新年禮物。

廖志城說，今年已將生育獎勵金從每胎補助1萬元，提高到2萬元；明年起65歲以上原本每人1000元的重陽敬老金，加碼至2000元；人民團體、社團每年補助增加每案最高2.5萬元；並新增鎮民喪葬慰問金5000元，設籍滿1年可申請。

此外，對於傑出學生、選手、教練及教師等獎勵金補助，加碼提高至每年160萬元；為守護埔里社區安全，明年將再投入3期經費2000多萬元，增設近600支監視安全設備；並規畫改建仁愛公園老人會館，繼續推動有感社福及公共建設。

南投埔里明年社福補助預算從3000萬元提高至8000萬以上，重陽敬老金將加碼到2000元，並新增喪葬慰問金5000元。記者賴香珊／攝影
南投埔里明年社福補助預算從3000萬元提高至8000萬以上，重陽敬老金將加碼到2000元，並新增喪葬慰問金5000元。記者賴香珊／攝影

南投 埔里 廖志城 長照

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