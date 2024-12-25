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元旦曙光不必跋山涉水塞車 來麗寶跨年迎接第一道曙光

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
當元旦晨曦的第一道曙光緩緩升起，搭天空之夢摩天輪迎接日出映照天空與大地，將可媲美阿里山的日出美景。圖／麗寶樂園提供
當元旦晨曦的第一道曙光緩緩升起，搭天空之夢摩天輪迎接日出映照天空與大地，將可媲美阿里山的日出美景。圖／麗寶樂園提供

各地都有跨年的元旦迎曙光秘境，但在中部的麗寶樂園除了卡司陣容堅強的跨年演唱會外，不必深入山區，便有「搭天空之夢摩天輪迎曙光」活動，當元旦晨曦的第一道曙光緩緩升起，映照天空與大地時，一場媲美阿里山的日出美景，就呈現在大家的眼前，大家一同迎接台灣西部的第一縷曙光。

參與過各地迎曙光的民眾指出，在「一生必去一次」的宣傳口號下，大家一同奔赴迎曙光秘境，過去前往合歡山、阿里山迎曙光，常常要舟車勞頓、花數個小時開車，同時要裝備足夠上高海拔山區，在零度以下的冷風中，等候那轉瞬即逝的日出，不同於全台最高的「天空之夢摩天輪」，就在中部麗寶樂園渡假區內，不必塞車、不用翻山越嶺，更不用跋山涉水到台東太麻里、花蓮柏南山，就能帶給你全台最特別的迎曙光體驗。

台中麗寶樂園表示，2025年元旦清晨舉辦「搭摩天輪迎曙光」活動，邀請民眾用全新的高度和視野迎接新的一年。搭乘高達120公尺的天空之夢摩天輪，登上384公尺高空，享受360度無遮蔽視野，俯瞰台中都會與遠山美景，不僅是一場視覺饗宴，更是一場心靈的洗禮，在最接近天空的地方，感受迎新的氛圍。

當元旦晨曦的第一道曙光緩緩升起，搭天空之夢摩天輪迎接日出映照天空與大地，將可媲美阿里山的日出美景。圖／麗寶樂園提供
當元旦晨曦的第一道曙光緩緩升起，搭天空之夢摩天輪迎接日出映照天空與大地，將可媲美阿里山的日出美景。圖／麗寶樂園提供
當元旦晨曦的第一道曙光緩緩升起，搭天空之夢摩天輪迎接日出映照天空與大地，將可媲美阿里山的日出美景。圖／麗寶樂園提供
當元旦晨曦的第一道曙光緩緩升起，搭天空之夢摩天輪迎接日出映照天空與大地，將可媲美阿里山的日出美景。圖／麗寶樂園提供

元旦 迎曙光 麗寶樂園

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