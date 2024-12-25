好羨慕！彰基員工將爽領破紀錄的3.3個月年終獎金

彰基醫學中心體系員工有8800人，是彰化縣數一數二的大企業，有關年終獎金發放即動見觀瞻，依彰基董事會表示，彰基體系今年年終獎金將發放超過10億元，其中員工數高約5000人的彰化基督教醫院總院，年終獎金達3.3個月，打破歷年紀錄，員工都樂不可支。

至於與彰基有競爭關係的彰化秀傳醫院表示，去年發放的年終獎金是1.5個月到2個月全薪，年今年則仍在核算中。

兼任彰基醫院發言人的彰基醫院院務秘書林晏任表示，彰基體系今年發放的年終獎金總額為10億元，由於體系內有6家地區醫院，分布在彰化、南投及雲林等縣市，醫院員工數不同，績效也不一樣，院方盡力讓分區員工領到的年終獎金不致差太多。

據了解，彰基體系今年的年終獎金，除彰化基督教醫院總院3.3個月外，其餘分院年終獎金也跟著水漲船高，其中，員林基督教醫院與鹿港基督教醫院均2.8個月，為分院最高；雲林基督教醫院2.7個月、二林基督教醫院）2.6個月，至於南投基督教醫院與彰化漢銘基督教醫院則分別為2.2個月。

彰基員工爽領年終獎金，令很多產業的員工羨慕不已。「我們也曾領過0.6個月的慘況」，讓很多彰基員工回憶當年都還記憶猶新，一名員工說，直到彰基總院長陳穆寬2018年上任以來，年終獎金從2個月一路扶搖而上，去年達3.2個月，今年再攀上3.3個月，累計7年來，已經發了60億元年終獎金。