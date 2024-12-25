去年滑倒剩眼珠能轉動 台中全癱清潔隊員積極復健重返職場

台中市環保局大雅區清潔隊隊員潘鎮義，去年7月在家滑倒，頭部重創命危，經送醫搶救後，全身癱瘓，僅剩眼珠能轉動，他經過一年多復健，如今重返回工作崗位，成為清潔隊的生命鬥士，昨獲環保局公開表揚。

環保局副局長陳政良昨在局務會議公開表揚及祝福潘鎮義。環保局長陳宏益說，潘鎮義面對全癱的狀況，積極復健並成功返回工作，用生命故事告訴大家面對困難時應該勇敢克服、不斷精進；他強調，潘鎮義重返崗位後，以積極態度激勵身邊同事，展現從逆境中重生的精神，成為清潔隊的勵志典範。

環保局表示，潘鎮義去年7月在自家花園種植物時不慎滑倒，頭部撞擊石墩，導致後腦中樞神經受創陷入昏迷，5小時後家人發現並送醫，經醫生診斷為高段頸椎脊髓損傷，合併四肢癱瘓及呼吸衰竭命危，經搶救救回一命。

環保局指出，潘鎮義醒來後發現全身無法動彈、發聲，僅剩眼珠可以活動，在家人支持下經歷多次手術及漫長復健，四肢慢慢恢復知覺。經過一年的努力，恢復到可以正常行動，並重返清潔隊工作，目前負責拆解資源回收材，繼續為團隊貢獻心力，展現堅毅不拔的精神。

大雅區清潔隊長黃烱棋說，他在潘鎮義就醫期間，多次到醫院關心恢復及復健進展，看到潘一次比一次進步，努力復健到恢復體能，終能回到工作崗位，是「區隊的精神象徵」，大讚「潘鎮義的努力成為清潔隊的驕傲！」