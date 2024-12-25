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環境部低碳永續競賽頒獎 台中3社區奪全國賽佳績

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市西區土庫里、大里區塗城里、北區育德里在環境部「低碳永續家園村里多元競賽」獲佳績，昨公開表揚。圖／中市府提供
台中市西區土庫里、大里區塗城里、北區育德里在環境部「低碳永續家園村里多元競賽」獲佳績，昨公開表揚。圖／中市府提供

環境部氣候變遷署「低碳永續家園村里多元競賽」昨由環境部公開表揚，台中市環保局推薦的西區土庫里榮獲銀級組佳作、大里區塗城里獲銅級組入圍獎、北區育德里獲長期參與獎，表現卓越。

環保局長陳宏益表示，感謝獲獎的里長們長期致力扎根低碳永續家園觀念，環保局輔導村里（社區）參與環境部低碳永續家園評等認證，協助建置及推廣六大運作機能行動項目，這不僅是環保的需求，更是市府對未來世代的承諾，共創美好、永續的未來。

這項競賽，鼓勵獲低碳永續家園評等認證的村里，結合在地企業、商家協力，深耕減碳行動，帶動全民共同參與，加速淨零轉型，昨由環境部公開表揚。

環保局說，西區土庫里推動區域綠美化與植生牆面，打造低碳社區；設立資收站，鼓勵民眾資源回收，並定期舉辦環保手工藝課程；資收站涼亭設置太陽能板，使用綠能供電；福德宮推廣一爐一香、紙錢集中燒、使用環保金爐降低空汙；推廣低碳健康飲食，傳遞食用在地食材的觀念等16項行動項目。

環保局指出，大里區塗城里推動草湖溪沿岸綠化自行車步道，種植各式花卉植栽，提供里民休憩放鬆；推動空氣品質淨化區，大幅提高綠覆地面積；舉辦健走活動，響應低碳排行動；舉辦防災防汛演練，隨時做好應變準備；聖明宮和福德宮實施紙錢集中燒和使用環保金紙，降低傳統祭祀對環境的影響並獲得低碳認證標章等10項行動項目。

北區育德里為台中市銀級認證社區，推動區域綠美化工程，藉以打造低碳社區；推動社區農園，傳遞食用在地食材的觀念；結合學校、企業、社團或團體推動低碳永續教育宣傳，落實低碳永續教育宣傳；利用放流水回收再利用，供給農園澆灌使用；舉辦低碳綠色市集，提倡綠色消費與飲食觀念等16項行動項目。

低碳 永續 環保局長

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