友善行人 南投富功國小周邊擬擴大打造通學步道

南投草屯富春路、富林路及富頂路既有人行道老舊損壞、凹凸不平，公所提報改善，立委馬文君今邀國土署現勘認為，3路段過於分散，且長度過短，改以富功國小四周規畫通學步道，將修繕損壞，並有效串連既有人行道，以確保行人安全。

草屯富功國小旁富春路及鄰近富林路、富頂路部分區段設有人行道，但因路樹浮根、年久老舊等損壞，甚至凹凸不平，影響步行安全，公所盼改善，立委馬文君今邀國土署、議員簡賜勝等會勘，向中央提報爭取永續提升人行安全競爭型補助。

公所向中央提報改善，富春路既有人行道約165公尺、富林路一段約233公尺、富頂路81公尺，總長度約479公尺，但現勘後發現欲改善人行道散落3處，並未串連，而富功國小周邊道路因未規畫人行道，路肩又停車，學童仍得走上馬路。

立委馬文君說，公所原提報路段長度不到500米，且區段分散，整體人行道未能有效串連，考量學童與行人安全，除修繕既有人行道，更應以富功國小為主體，針對校區四周規畫人行道，並連接鄰近的富林路、富頂路等人行道形成通學步道。

國土管理署副署長於望聖也認為，該區域除國小，還有南開科大、旭光高中等學校，屬於學區應擴大改善人行環境，但部分道路未規畫人行道或為私人用地，仍須縣府、公所等去評估規畫，待地方政府提報計畫，該署將加速審查協助改善。