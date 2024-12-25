台中美魔女耶誕駕駛「怪獸電力公司」掃街車華麗登場
2024台中耶誕嘉年華「台中好甜、耶誕來電」即日起到明年元旦璀璨登場，中西區清潔隊電動掃街車配合活動主題「怪獸電力公司」粉墨登場，清潔隊隊員化身為「耶誕美魔女」駕駛成為焦點，熱情迎接全國遊客。
環保局指出，中西區清潔隊小型電動掃街車今年裝飾「怪獸電力公司」氣球，還有「耶誕美魔女」駕駛，穿梭於建國路、綠川及柳川之間掃街，並宣導「垃圾不落地」及「垃圾減量」，吸引遊客駐足圍觀，不少遊客驚喜體驗乘坐的樂趣。
清潔隊隊員李泇莉說，多年來她化身「耶誕美魔女」，駕駛掃街車參與耶誕活動，今年掃街車以怪獸電力公司主角毛怪與大眼仔的造型氣球裝飾，充滿「耶誕怪樂」的趣味與驚喜，日前首次出勤，掃街車吸引眾多遊客駐足拍照，也讓許多人親身體驗獨特的耶誕樂趣。
中西區清潔隊隊長李秋靜說，為推廣垃圾減量的理念，並實踐節能減碳與資源永續的目標，今年耶誕小禮物是回收牛仔布料製成的飲料提袋與杯墊，以及應景的拐杖糖，送給到訪的遊客。
環保局說，電動掃街車預計於12月27及28日再次出勤，只要遊客在現場與電動掃街車合影打卡，即可獲得飲料提袋、杯墊或拐杖糖1分，數量有限。
環保局長陳宏益說，歡迎遊客到台中，體驗美食與趣味，共度歡樂耶誕節，也呼籲大家避免使用一次性產品，落實垃圾減量，並體諒清潔隊同仁的辛勞，不要隨意亂丟垃圾，共享環保、浪漫又甜蜜的耶誕佳節。
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