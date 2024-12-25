南投下月公布焚化爐環境模擬 消化26萬噸垃圾山

南投縣垃圾堆置26萬公噸，計畫興建焚化爐徹底解決，優先選址在名間鄉新民村，引起鄉民抗議。南投縣環保局長李易書說，縣府將在下月中旬公布空汙等環境影響模擬結果，也安排鄉民參觀外縣市焚化爐設施，化解對二次汙染疑慮，爭取鄉親支持。

李易書說，焚化爐選址優先符合條件地點在新民村，主要是考量交通便利、土地完整、遠離醫院、學校，且是國有地，從6處地點中客觀評估，新民村是最適合地點。

名間鄉民則認為，焚化爐完工後，產生空汙、水汙，懸浮微粒影響居民健康，底渣影響居民飲用水，另外空飄物會影響名間鄉茶葉等農作物的影響，縣政府要說明清楚。

為了化解疑慮，環保局已進行環境影響模擬，焚化爐選址地點在名間鄉南側，農作物種植區則在名間鄉北區，依照風速、風向模擬，夏季才有可能將焚化爐排放物帶到農業區，不過，夏季大氣擴散條件佳，擴散濃度會降低很多。

國內有7座焚化爐蓋在農地，20年來並沒有汙染農地、農害情況發生，汙染物也會在可控制範圍，環境部也修正排放物標準加嚴百分之十，南投焚化爐將是全台排放標準最嚴格。

焚化爐營運過程不會有廢水排放，垃圾滲出水直接打入爐內焚燒，廠區生活用水、洗車廢水會設置廢水處理設施，作為廠區綠美化、灌溉使用，不會影響八堡圳灌溉用水。

為了讓鄉親瞭解焚化爐對環境影響，這段期間也安排鄉民到外縣市焚化爐參觀，親自瞭解焚化爐對廢氣的嚴格管制，讓大家放心。