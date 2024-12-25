快訊

一名少女工讀生之死 麥當勞難道不欠家屬一個道歉？

婚變頻傳！野生吳奇隆低調搭車 「1細節」洩婚姻現況

台灣今年首例萊姆病！傳染途徑、症狀、預防方法一次掌握

南投下月公布焚化爐環境模擬 消化26萬噸垃圾山

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣垃圾焚化爐選址評估，初步以名間鄉新民村國有地優先。圖／南投縣政府提供
南投縣垃圾焚化爐選址評估，初步以名間鄉新民村國有地優先。圖／南投縣政府提供

南投縣垃圾堆置26萬公噸，計畫興建焚化爐徹底解決，優先選址在名間鄉新民村，引起鄉民抗議。南投縣環保局長李易書說，縣府將在下月中旬公布空汙等環境影響模擬結果，也安排鄉民參觀外縣市焚化爐設施，化解對二次汙染疑慮，爭取鄉親支持。

李易書說，焚化爐選址優先符合條件地點在新民村，主要是考量交通便利、土地完整、遠離醫院、學校，且是國有地，從6處地點中客觀評估，新民村是最適合地點。

名間鄉民則認為，焚化爐完工後，產生空汙、水汙，懸浮微粒影響居民健康，底渣影響居民飲用水，另外空飄物會影響名間鄉茶葉等農作物的影響，縣政府要說明清楚。

為了化解疑慮，環保局已進行環境影響模擬，焚化爐選址地點在名間鄉南側，農作物種植區則在名間鄉北區，依照風速、風向模擬，夏季才有可能將焚化爐排放物帶到農業區，不過，夏季大氣擴散條件佳，擴散濃度會降低很多。

國內有7座焚化爐蓋在農地，20年來並沒有汙染農地、農害情況發生，汙染物也會在可控制範圍，環境部也修正排放物標準加嚴百分之十，南投焚化爐將是全台排放標準最嚴格。

焚化爐營運過程不會有廢水排放，垃圾滲出水直接打入爐內焚燒，廠區生活用水、洗車廢水會設置廢水處理設施，作為廠區綠美化、灌溉使用，不會影響八堡圳灌溉用水。

為了讓鄉親瞭解焚化爐對環境影響，這段期間也安排鄉民到外縣市焚化爐參觀，親自瞭解焚化爐對廢氣的嚴格管制，讓大家放心。

南投縣 焚化爐 環保局長

延伸閱讀

2年處理垃圾山恐跳票？彭啓明： 財劃法衝擊大

影／盧秀燕為了他...放下285萬市民 到南投催票拚勝選

解決多年垃圾危機 新竹縣焚化爐26日點火試燒

宜蘭縣明年總預算309億元三讀通過 飛灰水洗廠過關

相關新聞

影／先睹為快！Emoji加持 彰化月影燈季點燈將送小提燈

「2025彰化月影燈季」12月28日晚上6點在八卦山大佛前廣場點燈，絢麗燈飾均已裝置完成，此次與全球超人氣的Emoji表...

台中美魔女耶誕駕駛「怪獸電力公司」掃街車華麗登場

2024台中耶誕嘉年華「台中好甜、耶誕來電」即日起到明年元旦璀璨登場，中西區清潔隊電動掃街車配合活動主題「怪獸電力公司」...

南投下月公布焚化爐環境模擬 消化26萬噸垃圾山

南投縣垃圾堆置26萬公噸，計畫興建焚化爐徹底解決，優先選址在名間鄉新民村，引起鄉民抗議。南投縣環保局長李易書說，縣府將在...

廣角鏡／楓紅伴櫻紅

氣候異常，秋天高溫、冬天還有颱風，楓槭、山櫻花序亂了套。南投仁愛鄉奧萬大森林遊樂區直到最近楓葉才加速轉紅，全區逾5成已變...

中捷第5條 紅線拚明年初可行性評估

台中捷運綠線2021年4月通車，藍線預計明年動工。台中昨催生第5條、中捷紅線預計最快明年初啟動可行性評估。市長盧秀燕承諾...

平安夜 台中高中生快閃高鐵站獻藝 醫師扮耶誕老公公

今天是平安夜，台中一中美術班攜手台中二中音樂班到高鐵台中站快閃，由台中二中20名學生帶來耶誕歌曲、管弦樂團演奏，揭開序幕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。