快訊

一名少女工讀生之死 麥當勞難道不欠家屬一個道歉？

婚變頻傳！野生吳奇隆低調搭車 「1細節」洩婚姻現況

台灣今年首例萊姆病！傳染途徑、症狀、預防方法一次掌握

繼續僱用高齡者補助計畫 中彰投分署助321人留用

中央社／ 台中25日電

為鼓勵雇主續聘65歲以上高齡員工，勞動力發展署中彰投分署今天表示，推動「繼續僱用高齡者補助計畫」，到12月中旬已協助163家企業留用321名屆齡員工。

中彰投分署說明，勞動部推動的「繼續僱用高齡者補助計畫」，針對114年申請案已放寬補助門檻，以協助企業留住人才，同時助力高齡者持續發揮所長，到12月中旬中彰投分署已協助163家企業留用321名屆齡員工，114年補助申請將於今年12月31日截止，有需求的企業主可把握機會。

中彰投分署以現年66歲的許先生為例，他在台中市1家知名粵菜餐廳工作，擁有30餘年的餐飲管理經驗，從菜單規劃到成本控制可一手包辦，更是餐廳團隊技術傳承的中流砥柱。

由於許先生面臨屆齡退休，企業靈活運用「繼續僱用高齡者補助計畫」，續聘他擔任行政總主廚，月薪高達6位數，這家餐廳的人資部門表示，支持壯世代續留，對於技術傳承和企業發展來說，是雙贏的選擇。

中彰投分署表示，勞動部「繼續僱用高齡者補助計畫」提供企業主實質支持，共同為高齡者創造穩定的職場環境，凡是企業主留用即將65歲屆齡退休的員工（民國49年出生者）達一定比例，繼續僱用達6個月以上且薪資不低原薪酬，即可申請補助。

至於補助金額，中彰投分署指出，前6個月每月補助1萬3000元，第7至18個月每月補助1萬5000元，每人最高補助25.8萬元。

勞動部並針對114年申請案，參考各行業人力需求、高齡者留用狀況，放寬前項留任比率，中彰投分署表示，其中電力及燃氣供應業等3行業調降為20%；機械設備製造業等13個製造業、營建工程業、運輸及倉儲業、住宿及餐飲業等9個行業調降為25%；其餘行業則維持30%。

勞動部 餐廳 高齡者

延伸閱讀

農曆新年將至 高市將加強取締酒駕等違規

麥當勞17歲打工少女疑遭性侵 勞動部：不是開除色主管就好

資料報送表現優異 聯邦銀連2年獲聯徵中心金質獎第一名

雲林投入7千多萬改善公共場域 打造高齡友善空間

相關新聞

影／先睹為快！Emoji加持 彰化月影燈季點燈將送小提燈

「2025彰化月影燈季」12月28日晚上6點在八卦山大佛前廣場點燈，絢麗燈飾均已裝置完成，此次與全球超人氣的Emoji表...

台中美魔女耶誕駕駛「怪獸電力公司」掃街車華麗登場

2024台中耶誕嘉年華「台中好甜、耶誕來電」即日起到明年元旦璀璨登場，中西區清潔隊電動掃街車配合活動主題「怪獸電力公司」...

南投下月公布焚化爐環境模擬 消化26萬噸垃圾山

南投縣垃圾堆置26萬公噸，計畫興建焚化爐徹底解決，優先選址在名間鄉新民村，引起鄉民抗議。南投縣環保局長李易書說，縣府將在...

廣角鏡／楓紅伴櫻紅

氣候異常，秋天高溫、冬天還有颱風，楓槭、山櫻花序亂了套。南投仁愛鄉奧萬大森林遊樂區直到最近楓葉才加速轉紅，全區逾5成已變...

中捷第5條 紅線拚明年初可行性評估

台中捷運綠線2021年4月通車，藍線預計明年動工。台中昨催生第5條、中捷紅線預計最快明年初啟動可行性評估。市長盧秀燕承諾...

平安夜 台中高中生快閃高鐵站獻藝 醫師扮耶誕老公公

今天是平安夜，台中一中美術班攜手台中二中音樂班到高鐵台中站快閃，由台中二中20名學生帶來耶誕歌曲、管弦樂團演奏，揭開序幕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。