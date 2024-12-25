影／先睹為快！Emoji加持 彰化月影燈季點燈將送小提燈

「2025彰化月影燈季」12月28日晚上6點在八卦山大佛前廣場點燈，絢麗燈飾均已裝置完成，此次與全球超人氣的Emoji表情符號合作，到處都有Emoji表情，許多民眾等不及，前往一睹為快，開幕當晚還將發放2000個emoji小提燈。

2025彰化月影燈季12月28日開燈，主燈在大佛區九龍池，並沿著天空步道沿途布燈，將展出至明年3月2日，此次與全球超人氣的Emoji表情符號合作，將園區打造為Emoji樂園，走賞其間，處處都可見到Emoji表情裝置，令親子們驚喜不已。

縣府表示，28日晚間點燈，有系列表演節目，從下午5時30分到6時有「姐姐+羚羊哥哥+佩佩豬」表演，6時到6時30分開燈儀式，有LED炫光舞、燈光秀，6時35分到7時5分「小男孩樂團」演唱。

點燈當晚，也將發放2000個超可愛emoji小提燈，從下午4時30分在九龍池前方廣場的活動服務台，開始發放號碼牌，每人限領1張號碼牌，開燈儀式後，約6時35分憑券兌換。

月影季期間，每天晚上5時30分到10時點燈，彰化八卦山大佛風景區的燈光秀，從晚間6時到9時30，每30分鐘一場。