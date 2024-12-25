台中耶誕嘉年華綠川漂死魚 市府：疑天冷造成
台中耶誕嘉年華在綠川等地舉辦，有民眾昨天發現綠川河道漂浮許多死魚，懷疑燈飾漏電造成魚群死亡﹔台中市府今天表示，經檢查水質正常且無漏電情形，懷疑因天冷造成，已派員清理。
有多名網友昨天在Threads等社群網站平台貼文並附上照片表示，24日參加台中耶誕嘉年華活動，在位於綠川的燈區時，發現水中漂浮不少死魚且臭氣沖天，懷疑展出的裝飾燈漏電造成魚群死亡，引發網友議論。
台中市府今天透過文字稿表示，有關綠川位於中區成功路至中山路段的河道有魚隻死亡情形，水利局第一時間檢查確認礫間處理的水質、水量均正常，且耶誕燈飾並無漏電情形。
市府指出，初步推測可能是近日低溫影響，水利局已立刻加派人員到場清理，恢復河道景觀。
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