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中捷第5條 紅線拚明年初可行性評估

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
台中第五條捷運、中捷紅線（崇德豐原線）路線示意圖。圖／台中市交通局提供 趙容萱
台中第五條捷運、中捷紅線（崇德豐原線）路線示意圖。圖／台中市交通局提供 趙容萱

台中捷運綠線2021年4月通車，藍線預計明年動工。台中昨催生第5條、中捷紅線預計最快明年初啟動可行性評估。市長盧秀燕承諾，任內拚橘線、紫線、紅線等程序完成，讓後續市長更好接棒，加速完成捷運路網。

市政會議昨通過市府先行墊付案，針對中央補助中捷紅線（崇德豐原線）可行性評估經費59%、分2年共1170萬元，送市議會審議，最快明年初啟動可行性評估。

盧秀燕說，綠線通車、藍線開工可望形成捷運十字軸，接下來須有路網，但一條捷運，地方要負擔約1000億元，中央流程來來回回，她的任期還有2年，承諾會將前置行政程序盡量跑完並籌編經費，讓未來市長好接棒蓋捷運，加速路網成形。

北台中迅速發展，北屯、豐原、潭子人口近58萬，初步規畫紅線可服務前往中友百貨、一中商圈、崇德商圈、十四期重劃區、漢神洲際購物中心、洲際棒球場等人潮熱點的民眾，甚至到台體大、台中科技大學、新民高中、崇德國中等校、中國醫藥大學附設醫院等，啟動紅線評估規畫，對原縣區避免邊緣化，意義重大。

立法院副院長江啟臣指出，他多次邀交通部共商「紅線」事宜，初步規畫以高架式從一中商圈崇德路與三民路開始，沿線經崇德商圈、十四期重劃區與洲際棒球場，在豐原大道與中環豐科路廊交會，全長約11.8公里。依市府規畫，主線將連接至台中巨蛋，他建議更延伸到亞大豐原醫院，加大效益。

議員蕭隆澤說，豐原到北屯鐵路高架捷運化已通車，建議紅線評估納入這一段；議員張瀞芬說，財劃法修法後，地方自有財源增加，盼早日動工。議員陳俞融說，紅線串聯重要商圈、醫療及運動場館，值得肯定，但提醒把重點放在加速推動藍線開工、改善綠線營運效益。

葉昭甫說明，台中目前共5條捷運，綠線已通車，目前大坑延伸線綜合規畫；藍線進到設計階段，預計明年動工；機場捷運橘線7月獲交通部審查通過可行性評估，現在轉送行政院審議；第4條紫線，會與綠線呈環狀，交通部審議中。

台中捷運 機場捷運 豐原

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