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史上最大團！台中1004名耶誕老公公齊聚歡唱「平安夜」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
「台中好耶誕」平安夜耶誕晚會今晚在台中市民廣場登場，1004名耶誕老公公齊聚歡唱「平安夜」。圖／中市府提供
「台中好耶誕」平安夜耶誕晚會今晚在台中市民廣場登場，1004名耶誕老公公齊聚歡唱「平安夜」。圖／中市府提供

今晚耶誕夜，「台中好耶誕」平安夜耶誕晚會今晚在台中市民廣場登場，現場1004名耶誕老公公齊聚歡唱「平安夜」，並分組步行至鄰近百貨商場、社區鄰里報佳音、發送糖果、耶誕卡等。

市長盧秀燕今晚頭戴發光聖誕髮箍與會，一起高唱耶誕詩歌，拿發光小物隨樂曲搖擺，享受團聚的美好。盧秀燕說，台中是幸福宜居城市，近期多項民調出爐，台中市不僅在一個月內拿下4項施政冠軍，更勇奪全國最幸福城市；她會持續努力，讓台中更美好、平安，讓市民更幸福。

盧秀燕指出，今年是特別的一年，經歷花蓮大地震與幾場風災，但也是歡樂豐收的一年，明天便是她就職六周年，「台中好耶誕」是5年前市府攜手台中市教會發展策略聯盟協會及台中市眾教會合辦，為台中市及市民祈福，市民歡慶平安夜。

此外，活動每年都會聚集上千名耶誕老公公一起高唱詩歌、傳遞祝福，活動第一年出動1000名耶誕老人，一年加1名，今年是第五年，所以共有1004名耶誕老人，持續累積創全國紀錄。

立法院副院長江啟臣說，今年的台中好耶誕很特別，邀集1004名耶誕老公公報佳音，還有星光市集，結合鄰近的勤美草悟聖誕村，歡迎大家來拍照、打卡，分享平安夜溫馨歡樂的佳節氛圍。

民政局長吳世瑋說，盧秀燕現場抽出活動頭獎價值約3萬元iPhone 16 plus，今年活動以「台中亮起來」為主題，打造溫馨歡樂的耶誕派對，現場點綴造型燈飾，還有高13米的夢幻主燈「星願之樹」，結合星星、月亮與球狀雲朵等，搭配雲朵造型椅等吊飾，展現台中幸福宜居城市的獨特魅力。

「台中好耶誕」平安夜耶誕晚會今晚在台中市民廣場登場，市長盧秀燕抽出活動頭獎iPhone 16 plus。圖／中市府提供
「台中好耶誕」平安夜耶誕晚會今晚在台中市民廣場登場，市長盧秀燕抽出活動頭獎iPhone 16 plus。圖／中市府提供
「台中好耶誕」平安夜耶誕晚會今晚在台中市民廣場登場，1004名耶誕老公公齊聚歡唱「平安夜」。圖／中市府提供
「台中好耶誕」平安夜耶誕晚會今晚在台中市民廣場登場，1004名耶誕老公公齊聚歡唱「平安夜」。圖／中市府提供

台中市 盧秀燕 老公

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