史上最大團！台中1004名耶誕老公公齊聚歡唱「平安夜」

今晚耶誕夜，「台中好耶誕」平安夜耶誕晚會今晚在台中市民廣場登場，現場1004名耶誕老公公齊聚歡唱「平安夜」，並分組步行至鄰近百貨商場、社區鄰里報佳音、發送糖果、耶誕卡等。

市長盧秀燕今晚頭戴發光聖誕髮箍與會，一起高唱耶誕詩歌，拿發光小物隨樂曲搖擺，享受團聚的美好。盧秀燕說，台中是幸福宜居城市，近期多項民調出爐，台中市不僅在一個月內拿下4項施政冠軍，更勇奪全國最幸福城市；她會持續努力，讓台中更美好、平安，讓市民更幸福。

盧秀燕指出，今年是特別的一年，經歷花蓮大地震與幾場風災，但也是歡樂豐收的一年，明天便是她就職六周年，「台中好耶誕」是5年前市府攜手台中市教會發展策略聯盟協會及台中市眾教會合辦，為台中市及市民祈福，市民歡慶平安夜。

此外，活動每年都會聚集上千名耶誕老公公一起高唱詩歌、傳遞祝福，活動第一年出動1000名耶誕老人，一年加1名，今年是第五年，所以共有1004名耶誕老人，持續累積創全國紀錄。

立法院副院長江啟臣說，今年的台中好耶誕很特別，邀集1004名耶誕老公公報佳音，還有星光市集，結合鄰近的勤美草悟聖誕村，歡迎大家來拍照、打卡，分享平安夜溫馨歡樂的佳節氛圍。