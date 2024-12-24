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彰化縣府27日終止清水那方遊憩園地契約 業者將求償

中央社／ 彰化縣24日電

彰化縣政府今天派員到社頭鄉清水那方遊憩園地，強制拆除豪華帳篷等設施，因業者已自行完成拆除，人員清點後就撤離；縣府表示，業者重大違約，27日將終止契約。

王姓業者接受媒體訪問時表示，此案是合法促參，當初在申請露營場地階段，相關建物均有報請縣府且被核准，現在卻說是違建要拆除，質疑縣府因溫泉區有爭議而打壓；他們配合縣府公權力執行，先自己拆掉，但後續會循法律途徑向縣府求償。

彰化縣政府指出，清水那方遊憩園地經民眾檢舉違規收費亭、貨櫃屋、露營帳篷等，縣府依建築法規定，對於擅自興建的建築物查報及後續處理；貨櫃屋置於地面作為倉庫，並供人使用且有避風雨功能，帳棚設施屬半固定式營位設施樣態，所設建築物均應依法申請建築許可。

縣府表示，原訂11月26日執行拆除，因業者11月21日向內政部及台中高等行政法院提出停止執行聲請，內政部訴願決定書認定除馬卡龍帳篷12頂及土地公帳篷1頂撤銷外，其餘設施包括入口收費亭、賣店、廁所、貨櫃屋及豪華帳篷均屬違章建築，拆除程序合法。

縣府指出，營運廠商履約期間除違法設置違章建築及經營旅宿業外，另有11項重大違約，經3次以上通知逾期未改善，將於12月27日終止與廠商契約關係，31日前提送全部資產清冊，114年1月3日強制接管。

建築 貨櫃

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