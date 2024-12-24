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台中清水運動中心建築完工 海線新地標

中央社／ 台中24日電

台中「清水國民暨兒童運動中心」主體建築物完工，白橘建物矗立，成為海線新地標。台中市議會議長張清照今天「開箱」，要求中市府盡速完成內部運動設施，早點開放使用。

運動中心位於清水鎮政路；張清照表示，最早由他哥哥、前台中市議會議長張清堂爭取興建運動公園，他當議長後向台中市政府爭取新台幣6億餘元預算，興建清水首座運動中心，希望讓海線居民可風雨無阻、享受更舒適便利運動空間，帶動地方發展。

中市府建設局長陳大田說，後續將委由中市府運動局發包委外；運動局代理局長游志祥說，委託營運（BOT）已公告招商，預計2025年簽約後，加上裝修期，2025年下半年可開放營運。

張清照和中市府秘書長黃崇典等進運動中心一睹內部設施，挑高設計讓空間與視野寬闊，1樓有符合標準的泳池，還有兒童池、SPA池與烤箱等設施，小朋友最愛親子館也在1樓，親子館旁還有兒童運動空間。

3樓有籃球場、羽球場，另一處是有健身器材的體適能中心及韻律教室；4樓有競技運動中心與球場看台。運動中心戶外還有可供健身、散步步道與小型攀爬區。

台中市 親子 運動

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