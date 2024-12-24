影／部立彰化醫院56歲生日 縣長：不賺錢的醫療部彰都撐住

衛福部彰化醫院今舉辦五十六周年院慶，縣長王惠美到場祝賀時表示，「不賺錢的醫療工作都交給部彰辦理」，希望部彰繼續撐住南彰化醫療。院長曾孔彥宣布「深耕永續醫療」，明年優化醫療行政流程，全力達成ESG目標。

院慶在二樓大禮堂舉行，院長曾孔彥簡報說，今年部彰全面建置新HIS醫療資訊系統，明年還將推動數位轉型和呼應中央倡導ESG（環境、社會、治理）永續經營，ESG包括社會責任，部彰未來將與更多政府單位合作，開辦新的長照機構，落實社會責任。

縣長王惠美說，部彰承接很多不賺錢的醫療工作，包括新冠疫情醫療、身障牙醫、偏鄉長照，今年接辦彰化縣萬人健檢服務，部彰可說是為縣政府Hold住南彰化醫療，希望繼續撐住，服務彰化偏鄉民眾。

慶祝大會溪湖鬼步舞社表演鬼步舞、溪湖鎮婦女會演出戰鼓，縣長王惠美、衛生局長葉彥伯、縣議員陳玉姬和劉珊伶，及在地鄉鎮民代表、村里到場，齊唱生日快樂歌、跳兔子舞，在溪湖鎮婦女會帶動下唱跳「我們都是一家人」，氣氛歡樂。

部彰20多年前從彰化市遷到埔心鄉，院慶都舉辦濟助貧病愛心義賣會，今也不例外，價廉物美，縣議員陳玉姬等人買得不亦樂乎。在新冠疫情期間，陳玉姬號召工商企業捐贈防疫物資給部彰，今採購耶誕巧克力、鍋具等物品，雙手提滿還需部彰志工幫忙提。