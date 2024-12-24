快訊

麥當勞工讀少女遭主管性侵絕望身亡 生前另謀工作慘遭詐9萬、淪人頭戶

台中BMW男撞死樂園女員工 身分曝光是「假牙公司總監」

影／部立彰化醫院56歲生日 縣長：不賺錢的醫療部彰都撐住

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
衛福部彰化醫院慶祝創院五十六周年，喜氣洋洋。記者簡慧珍／攝影
衛福部彰化醫院慶祝創院五十六周年，喜氣洋洋。記者簡慧珍／攝影

衛福部彰化醫院今舉辦五十六周年院慶，縣長王惠美到場祝賀時表示，「不賺錢的醫療工作都交給部彰辦理」，希望部彰繼續撐住南彰化醫療。院長曾孔彥宣布「深耕永續醫療」，明年優化醫療行政流程，全力達成ESG目標。

院慶在二樓大禮堂舉行，院長曾孔彥簡報說，今年部彰全面建置新HIS醫療資訊系統，明年還將推動數位轉型和呼應中央倡導ESG（環境、社會、治理）永續經營，ESG包括社會責任，部彰未來將與更多政府單位合作，開辦新的長照機構，落實社會責任。

縣長王惠美說，部彰承接很多不賺錢的醫療工作，包括新冠疫情醫療、身障牙醫、偏鄉長照，今年接辦彰化縣萬人健檢服務，部彰可說是為縣政府Hold住南彰化醫療，希望繼續撐住，服務彰化偏鄉民眾。

慶祝大會溪湖鬼步舞社表演鬼步舞、溪湖鎮婦女會演出戰鼓，縣長王惠美、衛生局長葉彥伯、縣議員陳玉姬和劉珊伶，及在地鄉鎮民代表、村里到場，齊唱生日快樂歌、跳兔子舞，在溪湖鎮婦女會帶動下唱跳「我們都是一家人」，氣氛歡樂。

部彰20多年前從彰化市遷到埔心鄉，院慶都舉辦濟助貧病愛心義賣會，今也不例外，價廉物美，縣議員陳玉姬等人買得不亦樂乎。在新冠疫情期間，陳玉姬號召工商企業捐贈防疫物資給部彰，今採購耶誕巧克力、鍋具等物品，雙手提滿還需部彰志工幫忙提。

陳玉姬說，部彰到二水等偏鄉開辦日照，在院內開辦安寧照護，近年提升醫療設備品質，在重大手術屢有精進，盡心盡力照顧南彰化民眾值得肯定，尤其弱勢民眾登門求醫都受到良好照顧，她購買義賣品等於間接幫助貧病，相當有意義。醫院社工部表示，義賣會每年所得5至6萬元，悉數補助貧病就醫。

衛福部彰化醫院院慶舉辦濟助貧病愛心義賣，縣議員陳玉姬等民代、村長也來趕集。記者簡慧珍／攝影
衛福部彰化醫院院慶舉辦濟助貧病愛心義賣，縣議員陳玉姬等民代、村長也來趕集。記者簡慧珍／攝影

偏鄉 義賣

延伸閱讀

彰化班班有1台實物投影機 秀育企業慨捐4104台

彰化縣國土計畫會議紀錄正呈核 將趕年底前送中央

「彰交特定區」將結合縣政中心、大巨蛋和產業園區開發

國1員林交流道特定區設彰化第二行政中心 地方一片叫好

相關新聞

影／被問下次台中市長選舉人選？ 何欣純轉述賴清德要她多加油

台中市信賴台灣之友會人士日前到總統府參訪，立委何欣純接獲通知前往，現場有人問賴清德總統「2026年台中市長人選要快點決定...

磁吸效應發威！台中人口破286萬人 半年增1萬人引熱議

台中市今喜迎人口突破286萬人，半年增1萬人，以移入最多，相對鄰近彰投人口下跌引熱議；台中市長盧秀燕說，台中是宜居城市，...

台中市人口破286萬人 彰化縣遷入萬人最多

台中市政府民政局今天宣布，台中市人口正式突破286萬人，達到286萬23人，其中以彰化縣遷入1萬68人最多，其次依序為新...

大巨蛋「孵」那裡？彰化縣市各唱各的調

彰化縣長王惠美在昨天的就職六周年記者會，再度宣示將在彰化交流道特定區蓋大巨蛋，宣布將參選彰化縣長的彰化市長林世賢，今天在...

蔡其昌「臺灣尚勇」春聯 27日全臺236個地點同步發送

世界棒球12強賽台灣隊勇奪冠軍，中華職棒大聯盟會長、立委蔡其昌今年印製寫上「臺灣尚勇」的春聯，供民眾免費索取， 本月27...

最美國道藏罰單陷阱 國6國姓交流道聯絡道惹民怨

國道六號國姓交流道因匝道線形優美，獲命名「橋聳雲天」成地方景點。但民眾抱怨，該交流道聯絡道分為左、右轉專用道，匯入台14...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。