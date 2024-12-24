影／被問下次台中市長選舉人選？ 何欣純轉述賴清德要她多加油

台中市信賴台灣之友會人士日前到總統府參訪，立委何欣純接獲通知前往，現場有人問賴清德總統「2026年台中市長人選要快點決定」，據在場者轉述，賴總統馬上說：「你們看欣純人在這裡，就是很好的選擇，很優秀！」。

立委何欣純今證實有此事，並說2026的大選非常重要，各方也很關注，她會遵守黨中央提名的時程和機制，以賴總統的高度，相信一定會全盤考量，推出各縣市最強的人選贏回2026這一戰，她也會做好最周全的準備。

她說，蔡其昌副院長是她的好大哥，也是非常優秀的人選。這次世界12強棒球，台灣贏得世界冠軍，他是最強的職棒會長，令人非常敬重。

何欣純說，賴總統邀請各縣市的競選團隊到總統府參觀，也一起合照，在這個過程裡面大家閒話家常、寒暄互動，謝謝賴總統的加油鼓勵，她非常珍惜、非常謝謝，會再繼續努力。

她也向媒體證實，賴總統一見到她先說「欣純要多加油」，旁邊的信賴台灣之友人士馬上追問並且建議總統，到底2026年什麼人要選要快點決定，賴總統馬上回說，你們看欣純人在這裡，就是很好的選擇，很優秀，大家要知道。」

何欣純說，在台中市的參訪名單裡並沒有現任立委，她是接到總統府資政沈國榮、行政院顧問林戊坤的電話邀請，問她要不要一起來？當天她人在立法院開會，離總統府很近，她一口就答應，並且在中午前趕到，大家會提到2026年市長選舉，是因為總統先跟她說「加油！」在場者才追問何時要決定人選。