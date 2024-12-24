長照機構爺奶扮耶誕老人 走一公里向幼兒園小朋友送祝福
台中大甲永信珸聆長照機構長者今天扮成耶誕老人，在寒天中從機構走一公里，為鄰近幼兒園381位小朋友們送上驚喜與祝福。
永信社會福利基金會督導賴暖婷表示，珸聆長照機構落實生活自立支援的照顧理念，引導長者激發潛在的身體功能，提升生活品質；例如每日步行訓練，確保他們在外出時擁有足夠的行走能力；平時長者會學習烘焙，從計算麵粉、揉捏麵糰、壓膜等一系列過程，提昇他們的手部功能，由烤餅乾的香味帶給他們感官刺激及成就感，今天的耶誕節活動，驗收長者每日努力成果。
優生幼兒園日南校園長張惠華表示，平時珸聆長照機構就會邀請小朋友們到機構與長者們互動，建構不同年齡層的互相支持與學習，每次活動後常聽家長回饋，孩子回到家後與阿公阿嬤互動變多，也凝聚家庭關係，是很棒的老幼共融。
今天活動小朋友們收到長者們親手烘焙的耶誕手工餅乾，也讓長者們感受到了社區的溫暖和支持，實現「老幼共融」的目標。
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