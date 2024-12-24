磁吸效應發威！台中人口破286萬人 半年增1萬人引熱議

台中市今喜迎人口突破286萬人，半年增1萬人，以移入最多，相對鄰近彰投人口下跌引熱議；台中市長盧秀燕說，台中是宜居城市，移入人口六都第一，有4民調台中施政滿意度六都第一，很多縣市煩惱人口減少，我們不減反增。

民政局表示，根據統計，台中市今年至11月移入人口逾4.6萬人，其中以彰化縣遷入1萬68人最多，其次依序為新北市5311人、南投縣4839人、台北市3762人，以及高雄市3308人。其中遷入前3高行政區，依續為北屯區6042人、南屯區2444人及太平區1811人。

台中市人口今年4月19日突破285萬人，創歷史新高，市府為此舉辦達標記者會，並由盧秀燕頒贈幸福好禮。短短半年多，民政局長吳世瑋今在市政會議上宣布，台中市人口突破286萬人，增長了約1萬人。

盧秀燕說，人口持續正成長，顯示民眾對台中市的肯定及未來發展具高度信心，台中市也多次受媒體評比及網路票選為台灣最宜居的城市、年輕人最想移居的城市之一，這是所有市民共同努力打拚的豐碩成果，讓全台灣的民眾願意移居台中。

盧秀燕指出，她施政第六年，以11月至今公布的台灣民意基金會、ETtoday、經濟日報，以及TVBS最新民調，在台灣人最欣賞的六都首長、台中整體施政滿意度、市民居住幸福感、市民光榮感、幸福指數等全都奪下六都第一。

吳世瑋說明，盧秀燕推動市政，包括交通路網，力拚台中國際會展中心、台中綠美圖完工，台中巨蛋也動工；另台中為精密機械產業聚落，市府招商有成，吸引人口移入，包括北屯區去年突破30萬人、南屯區突破18萬人、烏日區人口也突破8萬人，沙鹿人口突破10萬人，軌道經濟效益持續發酵。