快訊

齊秦肺癌晚期消息瘋傳！妻秒打臉「我怎麼不知道」：求求各位別咒了

17歲女工讀疑遭麥當勞主管性侵走絕路 勞動局出手了！

僅獲民眾黨8票…劉靜怡親發聲！被問若寫回憶錄回「要從老柯寫起嗎」

聽新聞
0:00 / 0:00

台中市人口破286萬人 彰化縣遷入萬人最多

中央社／ 台中24日電
台中市政府民政局今天宣布，台中市人口正式突破286萬人，達到286萬23人。示意圖／聯合報系資料照片
台中市政府民政局今天宣布，台中市人口正式突破286萬人，達到286萬23人。示意圖／聯合報系資料照片

台中市政府民政局今天宣布，台中市人口正式突破286萬人，達到286萬23人，其中以彰化縣遷入1萬68人最多，其次依序為新北市5311人、南投縣4839人。

民政局長吳世瑋今天在市政會議中宣布台中市人口已突破286萬人。市長盧秀燕表示，台中市成長幅度快速，現在規劃施政方針時還是要以300萬人來估計，因為台中市有很多移動人口，所以編列預算及建設配置上都要以300萬人的規模來進行。

民政局說明，以台中市海線地區人口來說，海線原本人口較少，近年也在成長中，其中沙鹿區在海線4區中率先於今年11月突破10萬人，其餘梧棲區破6萬人、清水區破9萬人、龍井區人口逾7萬8000人，不僅海線人口增加，台中市總人口數也成長。

民政局表示，台中市是宜居城市，吸引外縣市人口遷入，根據統計，今年1至11月自其他縣市遷入人口逾4.6萬人，以彰化縣遷入1萬68人最多，其次依序為新北市5311人、南投縣4839人、台北市3762人及高雄市3308人。

至於外縣市遷入的行政區，民政局指出，遷入前3高行政區，依序為北屯區6042人、南屯區2444人及太平區1811人。其中太平區人口已達19萬9912人，即將邁入20萬人大關。

南投縣 台中市 彰化

延伸閱讀

彰化縣國土計畫會議紀錄正呈核 將趕年底前送中央

女兒可捧斗、孝子女併列發訃 台中表揚10優良殯葬業者

豐原慈濟宫函文民政局解除副主委職務 魏隆琪：會捍衛清白

台中移民節活動首度移師東勢 體驗多元文化融合

相關新聞

磁吸效應發威！台中人口破286萬人 半年增1萬人引熱議

台中市今喜迎人口突破286萬人，半年增1萬人，以移入最多，相對鄰近彰投人口下跌引熱議；台中市長盧秀燕說，台中是宜居城市，...

台中市人口破286萬人 彰化縣遷入萬人最多

台中市政府民政局今天宣布，台中市人口正式突破286萬人，達到286萬23人，其中以彰化縣遷入1萬68人最多，其次依序為新...

大巨蛋「孵」那裡？彰化縣市各唱各的調

彰化縣長王惠美在昨天的就職六周年記者會，再度宣示將在彰化交流道特定區蓋大巨蛋，宣布將參選彰化縣長的彰化市長林世賢，今天在...

蔡其昌「臺灣尚勇」春聯 27日全臺236個地點同步發送

世界棒球12強賽台灣隊勇奪冠軍，中華職棒大聯盟會長、立委蔡其昌今年印製寫上「臺灣尚勇」的春聯，供民眾免費索取， 本月27...

最美國道藏罰單陷阱 國6國姓交流道聯絡道惹民怨

國道六號國姓交流道因匝道線形優美，獲命名「橋聳雲天」成地方景點。但民眾抱怨，該交流道聯絡道分為左、右轉專用道，匯入台14...

彰化班班有1台實物投影機 秀育企業慨捐4104台

彰化縣長王惠美今天在秀水鄉陝西國小，接受秀育企業董事長梁徽彬捐贈4104台實物投影機，全縣各級縣立學校每班都有1台，對於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。