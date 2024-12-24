大巨蛋「孵」那裡？彰化縣市各唱各的調

彰化縣長王惠美在昨天的就職六周年記者會，再度宣示將在彰化交流道特定區蓋大巨蛋，宣布將參選彰化縣長的彰化市長林世賢，今天在彰化生活藝文館舉辦「就職滿6周年」記者會則不以為然，主張蓋在彰化東區擴大都市計畫台化廠區比較理想。

林世賢說，相對於彰化交流道特定區，彰化東區擴大都市計畫台化廠區面積達70公頃，未來又有捷運通過，蓋巨蛋會比較理想。

林世賢表示，6年來，公所團隊為彰化市創造7大榮譽，除了成功推動全國第一個由鄉鎮市公所執行的中友百貨BOT案，另還有第一個民選機關獲法務部廉政署頒給廉能透明晶質獎、石牌坑親水步道兩度獲全國建築園冶獎、扇形車庫立體停車場獲國家卓越建設金質獎，以及串連建立鐵道文化觀光廊道獲評選2023建築園冶獎、2024第七屆政府服務獎等殊榮。

在產業發展議題方面，林世賢指出，彰化從未獲國家重大科技投資青睞，連攸關彰化發展命脈的「彰化鐵路高架化」與「台中捷運綠線延伸到彰化」兩大交通建設，也遲遲無法實現，才導致彰化「數十年如一日」，發展，始終停頓與落後不僅人口外移「全國第一」，薪資所得更是多年蟬連「全國最低」。

林世賢認為，彰化要發展最具經濟競爭力的產業，應該善於運用全國綠能最豐富的資源，因為，彰化的風力發電台灣第一、太陽能發電台灣第二，應善用此一天賜的資源，規劃將彰化打造為「綠能AI科技首都」，具體大方向包括推動綠能產業、建立精密機械園區、催生AI數據中心、致力推動無人機產業等。