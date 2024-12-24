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蔡其昌「臺灣尚勇」春聯 27日全臺236個地點同步發送

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
中華職棒會長、立委蔡其昌「臺灣尚勇」春聯引爆熱潮，本月27日全臺236個公開索取點同步發送。圖／蔡其昌服務處提供
中華職棒會長、立委蔡其昌「臺灣尚勇」春聯引爆熱潮，本月27日全臺236個公開索取點同步發送。圖／蔡其昌服務處提供

世界棒球12強賽台灣隊勇奪冠軍，中華職棒大聯盟會長、立委蔡其昌今年印製寫上「臺灣尚勇」的春聯，供民眾免費索取， 本月27日全臺236個地點同步發送。

蔡其昌今天在臉書公布親自發放場次及全臺235個公開免費索取點，預告12月26日下午5點30分將在臺中南屯水安宮廣場他首發、12月29日晚間6點回到清水國中親自發送春聯，並宣布12月27日全臺236個公開索取點同步開放索取。

蔡其昌表示，2024年11月24日，是台灣球迷永遠會記得的一天，那天晚上，在社區、在高樓、在全台每一個角落，甚至遠在東京巨蛋，還有全世界的台灣人，大家都緊緊團結在一起為Team Taiwan集氣加油，直到我們拿下世界冠軍的一刻，一起落下眼淚。

蔡其昌說，為了紀念12強冠軍，也向「臺灣尚勇」這首團結國人的應援曲致敬，他特別準備28萬份春聯，也感謝全台灣各位朋友、網友、店家、服務處提供的領取點，讓大家比較方便領取，希望我們的國家能夠繼續「勇」下去。

春聯 朋友 蔡其昌

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