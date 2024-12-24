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最美國道藏罰單陷阱 國6國姓交流道聯絡道惹民怨

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
國道六號國姓交流道聯絡道為單向兩車道，左轉道車多時易回堵，外車道為右轉用道，左轉違規就遭人檢舉開罰。記者賴香珊／攝影
國道六號國姓交流道聯絡道為單向兩車道，左轉道車多時易回堵，外車道為右轉用道，左轉違規就遭人檢舉開罰。記者賴香珊／攝影

國道六號國姓交流道因匝道線形優美，獲命名「橋聳雲天」成地方景點。但民眾抱怨，該交流道聯絡道分為左、右轉專用道，匯入台14線，車流量大易回堵，更衍生違規爭議。經地方反映，高公局將調整外側車道為雙箭頭標誌可左、右轉。

國道6號全長37.6公里，串連台中霧峰至南投埔里，平均墩柱高度逾50米，沿途沒T霸，景致優美，被稱為全台最美國道之一；又以國姓交流道橋面離地達70米，且匝道線形優美，曾獲選「公路八景之首」，命名「橋聳雲天」成地方景點。

「下國姓交流道成罰單陷阱！」不少民眾抱怨，從國道六號下國姓交流道，銜接匯入台14線的聯絡道為單向兩車道，分為左、右轉專用道，內車道為左轉往國姓市區、埔里方向，車流量大時，全擠在內車道易回堵，開到外車道卻可能挨罰。

由於，不少駕駛人因內車道塞車，行駛至外車道，開到前方才發現是右轉專用道，而因限制只能右轉，只好右轉再繞回欲行駛方向；部分民眾因不察或貪快左轉違規，且有人常在該路口檢舉惹民怨，紛向地方公所、民代陳情，盼改善降低爭議。

國姓鄉長邱美玲說，針對國姓交流道聯絡道標線畫設衍生塞車、違規等問題，經公所向立委馬文君陳情，經邀集高速公路局會勘，為降低上下班、假日車流量大等塞車狀況，其外側車道將修正為雙箭頭，開放可左、右轉，預計年底完成改善。

國道 塞車 車道

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