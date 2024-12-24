彰化班班有1台實物投影機 秀育企業慨捐4104台

彰化縣長王惠美今天在秀水鄉陝西國小，接受秀育企業董事長梁徽彬捐贈4104台實物投影機，全縣各級縣立學校每班都有1台，對於彰化縣政府推動數位科技智慧校園是一大助力。

王惠美表示，秀育企業是上市櫃公司，成立於1978年12月，主要生產電腦周邊產品，是在地的老牌企業，也是隱形冠軍。梁徽彬董事長事業有成之餘，回饋地方、熱心公益、關懷弱勢，今年12月剛好是秀育企業的週年慶也是聖誕月，送給孩子們聖誕禮物，就是讓彰化縣的國中小班班都有一臺實物投影機。

王惠美說，彰化縣政府持續推動數位教育，在培養教師方面，A1、A2數位教學基礎研習已達到100%，有9500名老師全數都接受過培訓，A3數位素養也超過有50%，約5000名老師接受過培訓。

在進階研習方面，在B1教案設計，有500名老師完成，在B4各領域融入教學部分，有40場次，有達到1000人次。此次再獲實物投影機捐贈的資源挹注，打造智慧校園，把數位科技融入到教學，讓孩子們都能夠有最新、最好、最符合時代的教育，培養AI未來的人才。

秀育企業董事長梁徽彬表示，秀育企業自1978年創立以來近50年，之所以取名「秀育」，正是為了感念秀水鄉的孕育與栽培，期盼回饋這片滋養的土地。