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童醫院耶誕寶寶寫真攝影 留下卡哇伊耶誕節回憶
童綜合醫院新生兒照護團隊為迎接將到的耶誕節，讓父母與孩子能擁有寶貴回憶，即日起到25日舉辦「耶誕寶寶寫真攝影」活動，每位新生兒被打扮成具耶誕氣氛造型，模樣可愛。
童醫院嬰兒室護理人員發揮巧思，目前已為20名出院返家的寶寶變裝，留下卡哇伊耶誕節回憶，可愛模樣融化父母的心，也讓一旁的醫護人員感到溫暖與療癒。
另外也舉辦「113年早產兒一童回娘家」活動，財團法人台灣早產兒基金會、財團法人童傳盛文教基金會共同協辦，邀請在童醫院出生0到6歲的早產兒與家人回院相聚，由兒童醫學部李春銘醫師安排早產兒照護講座，還安排梧棲親子館Show Show劇團演出「愛吃蛋的公主」、水母老師繪本共讀遊戲及多肉植栽手作活動，各式各樣活動內容提供早產兒家庭交流機會，互相分享照顧早產兒的心理歷程與技巧。
活動共有21名早產兒與家人參加，今年誕生的三胞胎回院同慶，他們雖然出生時都不到45公分，體重也都不到2千公克，最小女寶寶僅1152公克，在醫療團隊悉心的照護下，及父母與親友的呵護下健康成長，今天參加活動也表達對醫療團隊的感謝。
童綜合醫院副院長吳肇鑫表示，新生命誕生是充滿期待與喜悅，無論是足月出生的寶寶，或者迫不及待提早探索世界的寶寶，家長都必須學習如何迎接和照顧新生兒，及後續醫療問題，內心充滿許多不安、壓力或疑慮；醫院深知新生兒與早產兒家庭需要醫療照護、心理關懷與支持，因此舉辦各種有意義與充滿回憶的活動，使新生兒或早產兒家庭在出院後可獲得全方位的協助。
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