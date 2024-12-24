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入冬才賞楓…奧萬大耶誕引爆紅色浪漫 楓紅破5成

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投仁愛奧萬大今年疑受氣候影響，入冬才開始變色，更在近期低溫和水氣加持下，加速楓葉轉紅，目前楓紅已突破5成。圖／林業署南投分署提供
南投仁愛奧萬大今年疑受氣候影響，入冬才開始變色，更在近期低溫和水氣加持下，加速楓葉轉紅，目前楓紅已突破5成。圖／林業署南投分署提供

南投仁愛奧萬大有「楓的原鄉」之稱，但今年疑受氣候影響，打亂開花時序，秋天未見明顯「楓」景，直到冬天才開始變色，更在近期低溫和水氣加持下，加速楓葉轉紅，目前楓紅已逾5成，變色植物也換上新裝，共同迎接紅色耶誕與元旦。

奧萬大國家森林遊樂區海拔落在1100至2600公尺，園內種植楓香、青楓、尖葉槭等楓槭植物，每年10月至隔年1月接力變色，以秋天楓紅景致尤為聞名，是國內指標性賞楓景點，有「楓的原鄉」之稱，但今年入秋不見楓紅，引發關注。

林業署南投分署表示，今年天候狀況較特殊，11月入秋後還有颱風來襲，加上秋天氣溫過高，植物葉片難以啟動變色機制，少數轉紅葉片又遭強風吹落，導致入秋未見明顯紅葉景觀，也造成花序錯亂，春天才綻放山櫻花、霧社櫻竟提前開花。

不少民眾關心，奧萬大今年秋天未見明顯「楓」景，大概已經無法賞楓，沒想到，入冬後山區急速轉冷，變色植物產生動靜，更在近期大陸冷氣團一波波南下，低溫和水氣加持下，加速園區內青楓、槭樹等陸續轉紅，目前楓紅已突破5成。

林業署南投分署表示，濕冷的天氣型態終於讓先前尚未變色的青楓，連同落羽松等變色植物在耶誕節前夕轉紅，目前園區內調節池、楓葉橋、管理中心周邊步道等都能欣賞楓紅美景，民眾可把握耶誕、元旦佳節或周末假日到奧萬大賞楓旅遊。

南投仁愛奧萬大今年疑受氣候影響，入冬才開始變色，更在近期低溫和水氣加持下，加速楓葉轉紅，目前楓紅已突破5成。圖／林業署南投分署提供
南投仁愛奧萬大今年疑受氣候影響，入冬才開始變色，更在近期低溫和水氣加持下，加速楓葉轉紅，目前楓紅已突破5成。圖／林業署南投分署提供
南投仁愛奧萬大今年疑受氣候影響，入冬才開始變色，更在近期低溫和水氣加持下，加速楓葉轉紅，目前楓紅已突破5成。圖／林業署南投分署提供
南投仁愛奧萬大今年疑受氣候影響，入冬才開始變色，更在近期低溫和水氣加持下，加速楓葉轉紅，目前楓紅已突破5成。圖／林業署南投分署提供
南投仁愛奧萬大今年疑受氣候影響，入冬才開始變色，更在近期低溫和水氣加持下，加速楓葉轉紅，目前楓紅已突破5成。圖／林業署南投分署提供
南投仁愛奧萬大今年疑受氣候影響，入冬才開始變色，更在近期低溫和水氣加持下，加速楓葉轉紅，目前楓紅已突破5成。圖／林業署南投分署提供

南投 奧萬大 賞楓

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