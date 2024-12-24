豐原路面出現天坑？自來水管漏水水公司搶修回填捉漏中

台中市豐原區豐原大道路面前天出現大坑洞，自來水公司管線漏水致路面下陷，台中市養工處發現後封閉，水公司昨天封閉施工，因車輛行走的另一側路面今天也下陷，水公司派員再施工回填，預計今天下午恢復單側通車，再繼續搶修。

豐原區豐原大道八道東側周日傍晚路面下陷，台中市養工處獲報到場封閉道路，自來水公司捉漏，發現豐原大道與豐社路口的自來水管線滲漏，路基淘空才下陷，水公司昨天封閉豐原大道東側回填施工，因車輛改走西側，結果西側也因自來水慘漏，今天上午路面下陷，施工單位今天封閉豐原大道八段，禁止車輛通行，確保安全。

施工單位表示，預計今天下午2點先恢復單向通車，自來水管線滲漏，豐原大道八段兩處路基淘空路面下陷回補，豐原大道高架橋下來的豐原大道與豐社路口，也疑路基下陷出現積水，水公司將再捉漏回填等。