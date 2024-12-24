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中捷紅線有譜！台中崇德豐原線拚明年初可行性評估

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中第五條捷運、中捷紅線（崇德豐原線）路線示意圖。圖／台中市交通局提供
台中第五條捷運、中捷紅線（崇德豐原線）路線示意圖。圖／台中市交通局提供

台中市議會今討論催生台中第五條捷運、中捷紅線（崇德豐原線），預計最快在明年初啟動可行性評估。市長盧秀燕承諾，任內會讓捷運程序盡量跑完、籌編經費，未來市長更好接棒蓋捷運。

交通局長葉昭甫說明，中捷紅線的路線，從豐源、潭子、崇德十四期重劃區到洲際棒球場，再往下走到中捷綠線文心崇德站，會做共站，一直走到中國醫藥大學附設醫院商圈附近。

盧秀燕說明，台中要打造捷運路網，強力推動中捷藍線、綠線延伸線、橘線、紫線、紅線等，蓋捷運要龐大經費，時間長，經歷可行性評估，綜合性規畫等，她承諾，她任內強力推動，讓捷運程序盡量跑完、籌編經費，未來接任的市長更好接棒蓋捷運。

交通部補助台中捷運紅線（崇德豐原線）可行性研究明後年度核定經費2000萬元，其中中央一次核定，補助59%、1170萬元，分二年補助，今在市政會議通過由市府先行墊付，送市議會審議。

葉昭甫說，台中第一條中捷綠線已通車，目前正在做大坑延伸線綜合規畫；第二條中捷藍線進到設計階段，預計明年動工；第三條清泉崗機場中捷橘線今年七月獲交通部審查通過，現在轉送行政院；第四條紫線，會與中捷綠線呈環狀，交通部審議中；第五條中捷紅線，預計經市議會同意後，預計最快在明年初啟動可行性評估。

交通局長葉昭甫說明，台中第五條捷運、中捷紅線（崇德豐原線），預計最快在明年初啟動可行性評估。記者趙容萱／攝影
交通局長葉昭甫說明，台中第五條捷運、中捷紅線（崇德豐原線），預計最快在明年初啟動可行性評估。記者趙容萱／攝影

交通部 台中市 台中捷運 行政院

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