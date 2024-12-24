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台中首座公立寵物生命紀念設施將設大甲 今天實地會勘

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中首座公立寵物生命紀念設施將設在大甲，民代和相關單位今天實地會勘。圖／立委楊瓊瓔服務處提供
台中首座公立寵物生命紀念設施將設在大甲，民代和相關單位今天實地會勘。圖／立委楊瓊瓔服務處提供

台中首座「公立寵物生命紀念設施」將設在大甲，立委楊瓊瓔與中市議員楊啟邦爭取，農業部本月18日行文核准於大甲區劍井段兩筆特定農業區用地，興建寵物火化及納骨服務為主的生命紀念設施，楊瓊瓔今天邀相關單位現勘，強調「公立寵物生命紀念設施」將成為全台的示範。

台中市議員楊啟邦今年3月提案在大甲增設「寵物生命紀念設施」，包含寵物納骨塔與火化服務，解決台中市目前寵物後事處理依賴私人業者、費用昂貴的問題；因地目不符致計畫停滯，楊啟邦向立委楊瓊瓔尋求協助，展開長達9個月協調與溝通。

立委楊瓊瓔國會辦公室執行長洪柳益指出，根據農業部112年家犬貓數量調查，台中市目前有15萬隻家犬及12萬隻家貓，但至今無公立寵物屍體火化爐；楊瓊瓔今年3月起，多次向農業部及內政部爭取「殯葬用地」增訂寵物生命紀念設施作為使用項目，內政部同意放寬限制，本月獲農業部核准，將大甲區劍井段的兩筆閒置用地規劃為台中首座公立寵物生命紀念設施。

台中市動物保護防疫處長林儒良表示，台中市公立寵物紀念設施基地面積約2700平方公尺，建築面積612平方公尺，將設置火化爐、冷凍保存櫃及追思空間等，提供個別火化或集體處理，每年火化處理量約4000隻犬貓，服務飼主，也能協助處理動物之家收容的流浪動物及街道犬貓遺體。

洪柳益表示，近年國內寵物飼養風氣盛行，每年新增犬貓登記數量已超越新生兒數量，犬貓的壽命較人類為短，未來將有大量需求湧現。

除了大甲的寵物生命紀念設施，台中市政府動保處提出動物收容處所增改建計畫也有新進展，包括后里與南屯園區升級總經費2億5125萬元，升級結構體、改善醫療防疫及新增病理解剖設備等，將有效提升收容動物的醫療照護與居住環境，同時增設貓隻展示區及衛星認養站，提高流浪動物的認養率。

洪柳益表示，推動寵物生命紀念設施與動物收容處所增改建計畫，是楊瓊瓔委員長期以來努力的目標之一，要提升城市的基礎建設，更要讓生命在台中市都能被尊重。

台中首座公立寵物生命紀念設施將設在大甲，民代和相關單位今天實地會勘。圖／立委楊瓊瓔服務處提供
台中首座公立寵物生命紀念設施將設在大甲，民代和相關單位今天實地會勘。圖／立委楊瓊瓔服務處提供

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