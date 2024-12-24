南投未交國土功能分區圖 議會要求送內政部先修子法

國土計畫法在114年實施，南投縣政府尚未將國土功能分區圖送交內政部審議。南投縣地政處長唐仁梂說，南投縣民對國土計畫實施，都擔心權益受影響，要求中央先修相關子法，議會並決議，需經議會同意，才可將分區圖送交內政部。

南投縣有95%土地被納入山坡地範圍，南投縣議會對南投縣興建房屋還必須繳納「山坡地開發利用回饋金」，對偏鄉居民已經很不公平。議長何勝豐更直指，依照國土計畫法，南投縣有73.91%土地位在國土保育區範圍內，屬於國保一、國保二及國家公園地區，農業加工、農作產製儲銷都受嚴格管制，形同雙重剝削。

南投農業發展區占23.17%，列為城鄉發展區土地不到3%，一旦劃定分區，將來要變更使用地或推動工商產業開發案，將變得困難重重，衝擊南投縣產業發展空間。

南投縣地政處指出，南投縣已經完成功能分區圖，但現行區域計畫銜接到國土計畫，但中央訂定的法令及相關配套措施尚未完善，在執行上有窒礙難行之處，縣民對國土計畫的恐懼也很深，縣府建議中央修法，延期實施國土計畫。

南投縣政府也向中央建議，放寬國土保育地畫設及土地使用規定，環境敏感地區目的事業主管機關也要重新檢討所管圖資，確實反映現狀。民眾權益受損，應研議補償機制，讓申請中的開發許可案在國土計畫法實施繼續保留，減少民眾重複申請和審核的不便。

縣府希望中央先完備相關子法，確保民眾權益不會受損，議會才可能准許將功能分區圖交給內政部審議。