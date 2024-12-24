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彰化縣國土計畫會議紀錄正呈核 將趕年底前送中央

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府國土計畫審議會本月11日審議通過彰化縣國土計畫，但迄今近兩周，國土功能分區圖仍未送中央，縣府表示，將加快速度，一定會趕在年底前繳交中央。圖／縣府提供
彰化縣政府國土計畫審議會本月11日審議通過彰化縣國土計畫，但迄今近兩周，國土功能分區圖仍未送中央，縣府表示，將加快速度，一定會趕在年底前繳交中央。圖／縣府提供

彰化縣政府國土計畫審議會本月11日審議通過彰化縣國土計畫，但迄今近兩周，國土計畫功能劃設分區圖仍未送中央，引起關切，彰化縣政府地政處長蔡和昌說，會議紀錄仍在確認呈核中，縣府會加快速度，一定會趕在年底前繳交中央。

國土計畫功能分區預定明年4月30日公告實施，內政部原要求各縣市在今年6月底前，將轄區功能分區圖報內政部審議，但彰化縣等多個縣市一直未呈報內政部，受到矚目。

蔡和昌說，彰化縣國土計畫是配合中央政策、地方發展及地主權益為原則，本月11日已由彰化縣政府國土計畫審議會審議通過，目前正在整理會議紀錄，待確認並呈核後，功能分區圖即會在年底前報內政部。

彰化縣國土計畫審議會通過彰化縣國土計畫時，縣長王惠美呼籲中央尊重地方政府因地制宜的規畫，未來中央要先保障民眾既有權益，如果因實施國土計畫導致農地無法合理使用，應給予農民適當補償。

王惠美當時也在臉書中指出，彰化縣為六都以外全國最大縣，也是人口百萬以上的農工大縣，許多民眾憂心國土計劃實施後會影響土地使用權益，因此縣府必須詳實審查，兼顧未來產業和農業發展的均衡性，所以導致彰化縣無法如期將國土計畫送至中央，希望中央能體會我們的難處。

王惠美並呼籲賴清德總統和行政院，未來中央要先保障民眾既有權益，如果因實施國土計畫導致農地無法合理使用，應給予農民適當補償；另外，中央也要尊重地方政府因地制宜的規劃，以在地立場思考在地需求，保留地方未來發展之所需。

王惠美在臉書表示，立法院目前共有朝野立委提出27個國土計畫法修法版本，希望延後2到4年後再實施國土計畫，期盼中央能充分考量民意，持續溝通，解決目前爭議。

彰化縣政府國土計畫審議會本月11日審議通過彰化縣國土計畫，但迄今近兩周，國土功能分區圖仍未送中央，縣府表示，將加快速度，一定會趕在年底前繳交中央。圖／縣府提供
彰化縣政府國土計畫審議會本月11日審議通過彰化縣國土計畫，但迄今近兩周，國土功能分區圖仍未送中央，縣府表示，將加快速度，一定會趕在年底前繳交中央。圖／縣府提供

內政部 國土計畫法 王惠美

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