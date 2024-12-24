影／台中4警犬退休今辦領養儀式 苗栗新飼主：都是緣分

台中市警局警犬隊成軍迄今已6年多，其中4隻創隊元老的警犬，已服役屆滿7年，市府在今年10月辦理領養程序，市警局在5天內收到近百封來自全台各地的申請書，市警局實地到申請者家中考察、訪談、審核，近日完成程序，今公布4位領養人、辦理儀式，來自苗栗的齊姓女飼主說，「當初抱著姑且一試心態，能獲選都是緣分」。

來自苗栗的齊姓女飼主說，這是人生第一次領養警犬，開始收養狗是2008年即開始，此次領養的Candy算是生命中的第7隻狗，之前還有養過9隻貓，不過也已陸續當小天使，目前只剩1隻貓，會領養警犬是無意間看到愛狗朋友的臉書分享，因為先生過去曾養過拉不拉多，因當小天使後，丈夫也很想念，因此抱著姑且一試的心態，能夠領養到，都是緣分。

台中市警犬隊表示，經過2個月的審查後，替Candy、Pinky找到分別來自苗栗、台中的齊姓、蔡姓飼主，二人都將提供兩隻退休警犬良好的生活環境，二人都是愛狗人士，住家附近都有寬敞綠地，可供兩警犬休憩，退休生活可彷如度假般愜意。

台中市警局在今年10月14日至18日公告，開放領養服勤屆滿7年的警犬Tiny、Candy、Baby、Pinky，市警局一共收到93分的申請書，來自全台各地，但多數集中在台中、彰化、南投地區，申請者有已經退休的銀髮族，希望由警犬陪伴下半生，也有經濟能力不錯的壯年上班族，希望照顧為國服務的警犬到終老。