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台中清水國兒運中心建築主體完工 議長今搶先開箱

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市清水國兒運建築主體完工，成為海線新地標，台中市議長張清照今天開箱搶先曝光。圖／台中市議長張清照服務處提供
台中市清水國兒運建築主體完工，成為海線新地標，台中市議長張清照今天開箱搶先曝光。圖／台中市議長張清照服務處提供

台中市「清水國民暨兒童運動中心」主體建築物已完工，白橘建物顯目已成海線新地標；大力爭取的台中市議長張清照今天和市府祕書長黃崇典等人會勘，搶先為在地人「開箱」，預計明年下半年開放營運。

台中市建設局長陳大田表示，目前建築主體工程已在收尾階段，後續委由運動局發包委；運動局代理局長游志祥指出，清水國兒運委託營運（BOT）已公告招商中，預計明年簽約後，加上裝修期，明年下半年可開放營運。

清水國民暨兒童運動中心在清水區鎮政路；張清照表示，最早由他哥哥、前議長張清堂爭取興建運動公園，他當上議長後，向市府爭取6億多元預算興建清水第一座運動中心，希望讓海線居民可風雨無阻、享受更舒適便利的運動空間，也帶動地方發展。

今天搶先開箱，參觀運動中心內部設施；設計採挑高方式，空間與視野寬闊，一樓有符合標準的泳池，有兒童池、SPA池與烤箱等設施，小朋友最愛的親子館也在一樓，親子館旁邊還有兒童運動空間。

3樓光滑的木地板設計，有籃球場、羽球場，另一處是健身器材的體適能中心，還有韻律教室；4樓則有競技運動中心與球場看台。

清水國民暨兒童運動中心廣達2萬3千多平方公尺，4層樓的運動中心建築物，戶外還有可供健身、散步的步道與小型攀爬區，讓民眾也可在此休閒運動。

市府秘書長黃崇典說，清水國兒童運建築現代化，融合在地特色，有綠建築及智慧建築標章，腹地廣大設有180格停車位。

台中市清水國兒運建築主體完工，成為海線新地標，台中市議長張清照今天開箱搶先曝光。圖／台中市議長張清照服務處提供
台中市清水國兒運建築主體完工，成為海線新地標，台中市議長張清照今天開箱搶先曝光。圖／台中市議長張清照服務處提供
台中市清水國兒運建築主體完工，成為海線新地標，台中市議長張清照今天開箱搶先曝光。圖／台中市議長張清照服務處提供
台中市清水國兒運建築主體完工，成為海線新地標，台中市議長張清照今天開箱搶先曝光。圖／台中市議長張清照服務處提供

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