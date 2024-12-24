光田綜合醫院向上院區30日啟用 今天搶先開箱

台中光田醫院向上院區本月28日起急診及各種治療開始運作，門診將於12月30日開始啟用，最近在地方社群上引起關注和討論，新院區今天搶先開箱。

光田醫院表示，目前正積極準備新院區的搬遷啟用，期盼為民眾提供更優質的醫療服務，新院區位於台中市向上路七段，鄰近國道三號及台中特三號、特五號交匯處，為中彰投居民提供了更加便捷的就醫選擇。

光田醫療體系總院長王乃弘表示，向上院區是實踐智慧醫療的最佳場域。新院區引進多項先進AI智慧化醫療系統，提升急重症處理效率與強化跨科整合治療，提升患者就醫體驗。

他說新院區有多項醫療亮點，兩棟新大樓設計更寬敞，為解決顧客尋路難題，光田特別導入「智慧型定位導航系統」，讓就診流程更加順暢；另有專為海線區域設立的運動醫學中心，這一獨特資源專注透過運動醫學訓練，協助中老年人改善骨質疏鬆與肌少症，也為運動員提供全面健康照護。

向上院區以突破白色巨塔的冰冷意象為目標，營造溫暖且具人性化的醫療環境，院區內設有多項藝術空間及廳廊，結合美食街與戶外裝置展品，創造融合文化與關懷的醫療氛圍。