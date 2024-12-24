快訊

台北101耶誕夜點亮「我愛北一女」 校長揭「無法低調」真相

MLB／大谷3擒美聯社年度最佳男性運動員 預約第4座就在明年

紐約地鐵燒死人畫面曝！冷血男一度「搧風加火」 落網稱：喝茫了

聽新聞
0:00 / 0:00

光田綜合醫院向上院區30日啟用 今天搶先開箱

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
光田醫院向上院區本月28日起急診及各種治療開始運作，門診將於12月30日開始啟用。圖／光田綜合醫院提供
光田醫院向上院區本月28日起急診及各種治療開始運作，門診將於12月30日開始啟用。圖／光田綜合醫院提供

台中光田醫院向上院區本月28日起急診及各種治療開始運作，門診將於12月30日開始啟用，最近在地方社群上引起關注和討論，新院區今天搶先開箱。

光田醫院表示，目前正積極準備新院區的搬遷啟用，期盼為民眾提供更優質的醫療服務，新院區位於台中市向上路七段，鄰近國道三號及台中特三號、特五號交匯處，為中彰投居民提供了更加便捷的就醫選擇。

光田醫療體系總院長王乃弘表示，向上院區是實踐智慧醫療的最佳場域。新院區引進多項先進AI智慧化醫療系統，提升急重症處理效率與強化跨科整合治療，提升患者就醫體驗。

他說新院區有多項醫療亮點，兩棟新大樓設計更寬敞，為解決顧客尋路難題，光田特別導入「智慧型定位導航系統」，讓就診流程更加順暢；另有專為海線區域設立的運動醫學中心，這一獨特資源專注透過運動醫學訓練，協助中老年人改善骨質疏鬆與肌少症，也為運動員提供全面健康照護。

向上院區以突破白色巨塔的冰冷意象為目標，營造溫暖且具人性化的醫療環境，院區內設有多項藝術空間及廳廊，結合美食街與戶外裝置展品，創造融合文化與關懷的醫療氛圍。

原本在沙鹿院區難解決的停車難題，新院區在地下5層樓內設有近千格停車位，提供就診民眾充足的停車空間；2025年中，五星級月子中心也將開始營運，為關懷周邊居民健康需求，院區內設立社區健康中心，提供多元化的健康諮詢與預防醫學服務。

光田醫院向上院區本月28日起急診及各種治療開始運作，門診將於12月30日開始啟用。圖／光田綜合醫院提供
光田醫院向上院區本月28日起急診及各種治療開始運作，門診將於12月30日開始啟用。圖／光田綜合醫院提供
光田醫院向上院區本月28日起急診及各種治療開始運作，門診將於12月30日開始啟用。圖／光田綜合醫院提供
光田醫院向上院區本月28日起急診及各種治療開始運作，門診將於12月30日開始啟用。圖／光田綜合醫院提供

台中市 患者 運動 醫學中心

延伸閱讀

治癒也沒用？重慶50歲男滯精神病院16年 家人：有原因

立法院外青鳥拆柵欄 一度企圖衝進立法院區內

卓榮泰感佩青鳥立院抗爭 李彥秀：惡質破壞院際和諧

帝濶AI隱私智能體ApA 成功導入台大竹北院區

相關新聞

影／台中4警犬退休今辦領養儀式 苗栗新飼主：都是緣分

台中市警局警犬隊成軍迄今已6年多，其中4隻創隊元老的警犬，已服役屆滿7年，市府在今年10月辦理領養程序，市警局在5天內收...

台中清水國兒運中心建築主體完工 議長今搶先開箱

台中市「清水國民暨兒童運動中心」主體建築物已完工，白橘建物顯目已成海線新地標；大力爭取的台中市議長張清照今天和市府祕書長...

光田綜合醫院向上院區30日啟用 今天搶先開箱

台中光田醫院向上院區本月28日起急診及各種治療開始運作，門診將於12月30日開始啟用，最近在地方社群上引起關注和討論，新...

台中4警犬退休…花2個月找飼主 百餘人競爭領養

台中市警局警犬隊成軍迄今已6年多，其中4隻創隊元老的警犬，已服役屆滿7年，市府在今年10月辦理領養程序，市警局在5天內收...

女兒可捧斗、孝子女併列發訃 台中表揚10優良殯葬業者

台中市政府昨表揚殯葬服務優良業者，共有10家業者在落實性別平等觀念，提倡女兒可捧斗、姑姑可執斧封釘、孝子女併列發訃等，以...

一條龍自產自銷 「小鮮肉」獲產銷履歷認證為食安把關

在傳統市場三代經營豬肉攤的46歲鄭茂祥，遇疫情生意慘淡，他不但設置溫控設備，成功轉型「小鮮肉直賣網」，買下2座養豬場，以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。