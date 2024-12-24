台中4警犬退休…花2個月找飼主 百餘人競爭領養

台中市警局警犬隊成軍迄今已6年多，其中4隻創隊元老的警犬，已服役屆滿7年，市府在今年10月辦理領養程序，市警局在5天內收到近百封來自全台各地的申請書，市警局為讓4警犬能夠有好的退休環境，還實地到申請者家中考察、訪談，經過初審、複審等階段，市刑大已結束審查程序，今將公布兩位領養人，另外兩名退役警犬由領犬員優先領養。

台中市警犬隊表示，經過2個月的審查後，替Candy、Pinky找到分別來自苗栗、台中的齊姓、蔡姓飼主，二人都將提供兩隻退休警犬良好的生活環境，二人都是愛狗人士，住家附近都有寬敞綠地，可供兩警犬休憩，退休生活可彷如度假般愜意。

台中市警局在今年10月14日至18日公告，開放領養服勤屆滿7年的警犬Tiny、Candy、Baby、Pinky，市警局一共收到93分的申請書，來自全台各地，但多數集中在台中、彰化、南投地區，申請者有已經退休的銀髮族，希望由警犬陪伴下半生，也有經濟能力不錯的壯年上班族，希望照顧為國服務的警犬到終老。

台中市刑大今早辦理退役警犬的領養儀式活動，會替4隻退休的警犬，替警犬卸下背心，象徵任務結束，接著會由由刑大大隊長李明道，將警犬移交給認養人，拍攝大合照，完成領養儀式。