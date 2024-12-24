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女兒可捧斗、孝子女併列發訃 台中表揚10優良殯葬業者

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
人文禮儀公司榮獲優等暨推展性別平等業務績效卓越。圖／台中市政府提供
人文禮儀公司榮獲優等暨推展性別平等業務績效卓越。圖／台中市政府提供

台中市政府昨表揚殯葬服務優良業者，共有10家業者在落實性別平等觀念，提倡女兒可捧斗、姑姑可執斧封釘、孝子女併列發訃等，以及推動環保節葬等不遺餘力。

台中市政府每年針對合法殯葬業者，分三大區輪流評鑑，今年評鑑第二區23家業者，評選出3家優等，包括人文禮儀、大統葬儀社、傳承生命事業；2家甲等包括六福禮儀社、世安禮儀社；5家實地評鑑合格，包括佑德生命事業、育成生命禮儀、紘愷生命禮儀、清吉臨終服務、靜思園。

表揚大會昨在南屯區公所登場，由民政局長吳世瑋頒發獎牌表揚；吳世瑋說，殯葬革新除了政府政策推動，也仰賴業者及各公會參與，盼獲獎業者能成為標竿，公私部門協力配合提升服務質量，提供市民更優質、便利的殯葬服務。

台中市生命禮儀管理處長柯宏黛說，市府積極推動綠色殯葬革新，鼓勵市民採用各種環保葬，感謝業者協力推廣樹葬、海葬等多元葬法。

生管處說，此次獲獎的殯葬業者在喪葬儀節落實性別平等觀念，提倡女兒可捧斗、姑姑可執斧封釘、孝子女併列發訃，及女性亡者書寫全名。

有的業者推動環保節葬，鼓勵不燃香或獻花取代、不燒金銀紙、以功德捐獻或以米代金等；也有業者無紙化，開發客戶資料APP，客戶服務展示採電子化設備。

此外，許多殯葬業者協助弱勢圓滿喪事、申請喪葬補助及生活資源服務，並參與捐血、捐物資、義工等回饋社會。

生管處說明，昨天的講習會邀南華大學生死學系教授楊士賢分享「喪葬禮俗的意義及轉變」、邀台中昭明法律事務所律師黃秀蘭講解性平三法的修法重點。評鑑成果公告在生管處官網「評鑑優良名單」專區( https://reurl.cc/33X2dR )，提供民眾參考。

台中市政府昨表揚10家殯葬服務優良業者。圖／台中市政府提供
台中市政府昨表揚10家殯葬服務優良業者。圖／台中市政府提供
大統葬儀社榮獲優等暨推展性別平等業務績效卓越。圖／台中市政府提供
大統葬儀社榮獲優等暨推展性別平等業務績效卓越。圖／台中市政府提供
傳承生命事業公司榮獲優等暨推展性別平等業務績效卓越。圖／台中市政府提供
傳承生命事業公司榮獲優等暨推展性別平等業務績效卓越。圖／台中市政府提供
台中市政府昨表揚10家殯葬服務優良業者。圖／台中市政府提供
台中市政府昨表揚10家殯葬服務優良業者。圖／台中市政府提供

台中市 客戶 性平 葬禮

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