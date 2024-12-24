聽新聞
0:00 / 0:00
一條龍自產自銷 「小鮮肉」獲產銷履歷認證為食安把關
在傳統市場三代經營豬肉攤的46歲鄭茂祥，遇疫情生意慘淡，他不但設置溫控設備，成功轉型「小鮮肉直賣網」，買下2座養豬場，以AI畜牧場「一條龍」自養自銷，昨宣布取得產銷履歷認證，為民眾食安把關。
包括中華民國家畜肉類公會全國聯合會理事長邱美珠、秘書長袁仁琦，以及雲林養豬讀書會會長吳健彰等人都到場見證。
鄭茂祥家族三代在傳統市場擺攤賣豬肉，鄭茂祥賣豬肉20多年，在2022年受到新冠疫情衝擊，生意冷清，他把危機當轉機，轉進電商創辦「小鮮肉直賣網」，在北屯上景興市場肉攤設置溫控設備，主打直賣直送，生意大有起色。
小鮮肉直賣網執行長鄭茂祥說，後來發現，購買拍賣市場豬肉分切出售，仍可能遇到養殖環境和飼料等不可控因素，為維持豬肉品質，先後在台南及雲林各買下一座養豬場，打造AI畜牧場「一條龍」自產自銷。
鄭茂祥指出，他朝「產銷履歷」認證推進，從畜舍法規要求的環境，設備及飼料安全證明，仔豬購買記錄、出售記錄、消毒記錄，物品購記錄上加強把關，提供豬隻完整的生產過程，讓消費能吃的安心，並成功在今年11月獲產銷履歷驗證證書。
鄭茂祥表示，全台灣養豬畜牧場共5000多家，僅五、六十家取得產銷履歷認證，相當不容易，但為了供應高品質豬隻，從育種、養殖一條龍作業，再以AI技術從豬臉識別監控、生長控制監控、汙水處理、恆溫系統、疾病控管和自動投放食物及無菌通道，以確保能阻斷細菌和病毒傳播等，期許能為養豬畜牧業帶來新契機。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言