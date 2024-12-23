影／盧秀燕同框許淑華 為財劃法二度喊話中央

台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華今上午先後對財劃法發聲，下午同框再向中央喊話。許淑華建議中央能減少不必要的開銷，別財劃法一通過，就跟地方畫清界線；盧秀燕重申，地方分得仍不夠，但只希望看得到吃得到，盼中央以蒼生為念。

南投縣長許淑華說，行政院提到將採取救濟程序，但她要呼籲中央尊重立法院多數決做出的決定，按照民意遵守決議，釋出財源給地方政府。而中央也不用太過擔心，因為整體預算並沒有減少，只是中央撥給地方，中央仍能去檢討調整預算。

而過去南投縣自有財源跟統籌分配稅款約4成，也就是6成要仰賴中央補助，但不論是一般性補助或計畫型補助，甚至8年8800億的前瞻預算，南投縣其實都算在後段班，現在重新分配，南投縣將能更靈活彈性運用，也會樽節使用預算。

她也呼籲中央，可以減少不必要的開銷，像是監察院要去日本考察黑熊等出國補助，或是數發部點麵線平台等預算都能重新調整，而不是財劃法一通過，就跟地方畫清界線，要地方去面對天災，地方仍希望與中央能保持良好的互動關係。

盧秀燕則表示，中央的稅收幾乎都來自地方，但幾十年來，稅收過度集中中央，每個縣市都嗷嗷待哺，地方財政嚴重不足，所以為地方著想的民代都想修訂財劃法，扭轉中央過度集權也集錢的情形，能夠稍微重新分配。

她重申，過去財劃法是中央一家獨拿75%，22縣市去分剩下的25%，真的少得可憐，這麼多年來，地方就像大旱望雲霓般，希望財政能補充，這次立院排除萬難、眾志成城，修正通過財劃法，雖然結果也中央獨拿65%，僅多10%分給22縣市。