「台中通」跨域開通 與南投資源共享

台中市與南投縣打破行政區域限制，為打造智慧中投生活圈，整合數位服務平台資源，昨聯合啟動「台中通」APP外展到南投，為縣民提供服務，未來通學、通勤、繳費系統甚至圖書典藏等資源共享，後續更盼擴大到全台。

台中市府與南投縣府昨在南投草屯舉辦「台中通．通南投」記者會，縣長許淑華表示，她上任後在數位治理常向台中取經，發現「台中通」會員數很多，中、投兩地為共同生活圈，盼讓南投好物、在地景點也加入，透過平台共享資源。

台中市數位治理局長林谷隆指出，「台中通」會員數達168萬人次，台中、南投同為中台灣區域治理平台的姐妹市，打破區域限制，串聯兩地行政數位服務，為南投縣民提供服務。

未來中、投兩地居民可透過「台中通」APP，享受更多元的數位生活服務，尤其南投縣民除了能透過「台中通」使用圖書借閱、支付繳費、服務e櫃檯、停車繳費查詢或預約幸福巴士等服務，同時也享有超過1300家的特約商店的好康優惠。

台中市長盧秀燕說，台中通是基於台中購物節APP會員的基礎上擴充，至今下載數已突破277萬次，許縣長思索與其重複建置平台，造成浪費，不如將兩縣市平台整合，資源共享，台中、南投一起通，民眾也不用跑兩地處理。

台中、南投兩地生活型態緊密相連，不論是在通學、通勤、繳費系統、圖書典藏等能資源共享，都讓兩縣市民眾生活方便性大增，未來甚至期望整合中部縣市，甚至擴及全台，讓政府資源能更有效運用，民眾可享受的福利與便利也才會更多。