南投草屯鎮長補選...綠營跨縣市號召 黨內鄉鎮市長力挺蔡銘軒

南投草屯鎮長補選，民進黨今跨縣市號召黨內鄉鎮市長，由竹北市長鄭朝方、彰化市長林世賢、芬園鄉長林世明、魚池鄉長劉啟帆等力挺候選人蔡銘軒，為其政見掛保證，並大讚蔡有活力，對家鄉有願景能帶草屯向前衝，希望鄉親給他機會。

草屯鎮長簡景賢11月18日猝逝，任期未過半，縣選委會公告明年1月18日補選投票，國民黨、民進黨先後徵召其黨籍縣議員簡賜勝、蔡銘軒登記參選，上周完成候選人號次抽籤，分別抽中2號、1號，隨投票日逼近，選戰白熱化。

草屯鎮長簡景賢11月18日猝逝，任期未過半，縣選委會公告明年1月18日補選投票，國民黨、民進黨先後徵召其黨籍縣議員簡賜勝、蔡銘軒登記參選，上周完成候選人號次抽籤，分別抽中2號、1號，隨投票日逼近，選戰白熱化。

民進黨今天跨縣市號召黨內鄉鎮市長輔選，由魚池鄉長劉啟帆、竹北市長鄭朝方、彰化市長林世賢、彰化芬園鄉長林世明等人，在蔡的競總召開「五星級鄉鎮市長推薦蔡銘軒」記者會，大讚蔡銘軒對鎮政有願景，盼鄉親給他實現願景的機會。

竹北市長鄭朝方說，蔡銘軒跟他一樣具創新、創意的特質，對於家鄉都有實際願景，也會將理想實現在家鄉，就差一次機會；彰化市長林世賢則說，銘軒會傳承洪國浩鎮長經驗，加上其願景和思想，一定能落實政見，他們也會全力交流協助。