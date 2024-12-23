快訊

台股活水來了！勞動基金委外代操 5家投信得標、每家90億元

17歲女員工遭主管性侵1年輕生 麥當勞回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

南投草屯鎮長補選...綠營跨縣市號召 黨內鄉鎮市長力挺蔡銘軒

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投草屯鎮長補選，民進黨魚池鄉長劉啟帆（左起）、彰化市長林世賢、竹北市長鄭朝方、芬園鄉長林世明等今力挺候選人蔡銘軒（中）。圖／蔡銘軒競選總部提供
南投草屯鎮長補選，民進黨魚池鄉長劉啟帆（左起）、彰化市長林世賢、竹北市長鄭朝方、芬園鄉長林世明等今力挺候選人蔡銘軒（中）。圖／蔡銘軒競選總部提供

南投草屯鎮長補選，民進黨今跨縣市號召黨內鄉鎮市長，由竹北市長鄭朝方、彰化市長林世賢、芬園鄉長林世明、魚池鄉長劉啟帆等力挺候選人蔡銘軒，為其政見掛保證，並大讚蔡有活力，對家鄉有願景能帶草屯向前衝，希望鄉親給他機會。

草屯鎮長簡景賢11月18日猝逝，任期未過半，縣選委會公告明年1月18日補選投票，國民黨、民進黨先後徵召其黨籍縣議員簡賜勝、蔡銘軒登記參選，上周完成候選人號次抽籤，分別抽中2號、1號，隨投票日逼近，選戰白熱化。

草屯鎮長簡景賢11月18日猝逝，任期未過半，縣選委會公告明年1月18日補選投票，國民黨、民進黨先後徵召其黨籍縣議員簡賜勝、蔡銘軒登記參選，上周完成候選人號次抽籤，分別抽中2號、1號，隨投票日逼近，選戰白熱化。

民進黨今天跨縣市號召黨內鄉鎮市長輔選，由魚池鄉長劉啟帆、竹北市長鄭朝方、彰化市長林世賢、彰化芬園鄉長林世明等人，在蔡的競總召開「五星級鄉鎮市長推薦蔡銘軒」記者會，大讚蔡銘軒對鎮政有願景，盼鄉親給他實現願景的機會。

竹北市長鄭朝方說，蔡銘軒跟他一樣具創新、創意的特質，對於家鄉都有實際願景，也會將理想實現在家鄉，就差一次機會；彰化市長林世賢則說，銘軒會傳承洪國浩鎮長經驗，加上其願景和思想，一定能落實政見，他們也會全力交流協助。

芬園鄉長林世明說，蔡銘軒年輕有活力、有衝勁，能帶領草屯向前衝，而芬園跟草屯是共同生活圈，他將與銘軒一起為地方努力；魚池鄉長劉啟帆為蔡的政見掛保證，更表示，蔡銘軒若能順利當選，未來將幫鄉親爭取鳥嘴潭人工湖的回饋金。

南投草屯鎮長補選，民進黨魚池鄉長劉啟帆（左起）、彰化市長林世賢、竹北市長鄭朝方、芬園鄉長林世明等今力挺候選人蔡銘軒（中）。圖／蔡銘軒競選總部提供
南投草屯鎮長補選，民進黨魚池鄉長劉啟帆（左起）、彰化市長林世賢、竹北市長鄭朝方、芬園鄉長林世明等今力挺候選人蔡銘軒（中）。圖／蔡銘軒競選總部提供
南投草屯鎮長補選，民進黨今跨縣市號召黨內鄉鎮市長，齊聚南投草屯力挺黨內候選人蔡銘軒（中）。圖／蔡銘軒競選總部提供
南投草屯鎮長補選，民進黨今跨縣市號召黨內鄉鎮市長，齊聚南投草屯力挺黨內候選人蔡銘軒（中）。圖／蔡銘軒競選總部提供
南投草屯鎮長補選，民進黨魚池鄉長劉啟帆（左起）、彰化市長林世賢、竹北市長鄭朝方、芬園鄉長林世明等今力挺候選人蔡銘軒（中）。圖／蔡銘軒競選總部提供
南投草屯鎮長補選，民進黨魚池鄉長劉啟帆（左起）、彰化市長林世賢、竹北市長鄭朝方、芬園鄉長林世明等今力挺候選人蔡銘軒（中）。圖／蔡銘軒競選總部提供

蔡銘軒 鄉長 願景

延伸閱讀

影／盧秀燕為了他...放下285萬市民 到南投催票拚勝選

南投草屯鎮長補選...民進黨2市長2鄉長齊聚挺蔡銘軒 台中市長盧秀燕輔選簡賜勝

南投縣草屯鎮長補選號次抽籤 綠蔡銘軒1號、藍簡賜勝2號

南投縣草屯鎮長補選號次抽籤 蔡銘軒1號、簡賜勝2號

相關新聞

影／盧秀燕為了他...放下285萬市民 到南投催票拚勝選

南投草屯鎮長補選，台中市長盧秀燕今到南投為草屯鎮長候選人簡賜勝（國民黨籍）輔選，笑稱今天專程請假幾個小時，放下280萬市...

南投草屯鎮長補選...綠營跨縣市號召 黨內鄉鎮市長力挺蔡銘軒

南投草屯鎮長補選，民進黨今跨縣市號召黨內鄉鎮市長，由竹北市長鄭朝方、彰化市長林世賢、芬園鄉長林世明、魚池鄉長劉啟帆等力挺...

影／打破區域限制！「台中通」跨域開通 與南投資源共享

為打造智慧中投生活圈，台中市與南投縣打破行政區域限制，整合數位服務平台資源，實現跨域治理，將「台中通」APP擴展到外縣市...

中市議會民進黨團幹部交接 議員王立任接棒新總召

民進黨台中議會今天進行新舊任黨團幹部交接，新任黨團總召由議員王立任接任，他表示，民進黨立場雖與市府不同，但都是為了台中好...

「彰化優先」認證草莓進入產季 用心看顧損失少兩成

今年草莓平均減產約五成，彰化縣氣候較穩定，草莓園損失仍達三至四成，草莓農黃璿芸到農政單位上課，向同行請教，今年草莓結實纍...

南投草屯鎮長補選...民進黨2市長2鄉長齊聚挺蔡銘軒 台中市長盧秀燕輔選簡賜勝

拚戰草屯鎮長補選，民進黨參選人蔡銘軒今天有竹北市長鄭朝方等人力挺，眾人呼籲鎮民支持年輕優質的蔡銘軒；國民黨參選人簡賜勝則...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。