影／盧秀燕為了他...放下285萬市民 到南投催票拚勝選

南投草屯鎮長補選，台中市長盧秀燕今到南投為草屯鎮長候選人簡賜勝（國民黨籍）輔選，笑稱今天專程請假幾個小時，放下280萬市民，來幫簡賜勝催票，並保證簡賜勝若能當選，縣府有縣長許淑華力挺，國會有立委馬文君支持，她也會在台中市協助。

草屯鎮長簡景賢11月18日猝逝，任期未過半，縣選委會公告明年1月18日補選投票，國民黨、民進黨先後徵召其黨籍縣議員簡賜勝、蔡銘軒登記參選，上周完成候選人號次抽籤，分別抽中2號、1號，隨投票日逼近，選戰白熱化。

台中市長盧秀燕今到南投草屯參加「台中通．通南投」記者會，行程一結束，立刻趕赴草屯惠德宮、敦和宮，陪著國民黨候選人簡賜勝參香，並大力輔選，現場民眾看到盧秀燕熱烈歡迎，激動高喊「盧媽媽我愛妳」，她也熱情回應。

盧秀燕說，草屯是台灣很重要的鄉鎮，草屯好、南投縣就好，台灣也才會好，她今下午為此請了幾個小時的假，放下285萬名台中市民，為了簡賜勝專程來草屯，更直言，草屯鄉親對簡賜勝的認識，比她更深，因此她今天到草屯是來催票。

她強調，這次全國唯一的補選就在草屯，但很多鎮民仍不知道要選舉，也可能因為天氣冷、下雨或犯懶，不出門投票，導致補選投票率低，所以她專程來幫簡賜勝拉票，提醒鄉親明年1月18日投票，這一票關係到草屯，甚至南投縣的未來。